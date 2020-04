“Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente.

Quando nasciamo,

per vivere abbiamo bisogno

delle cure dei nostri genitori,

e così in ogni fase e tappa della vita

ciascuno di noi non riuscirà mai

a liberarsi totalmente dal bisogno

e dall’aiuto altrui.

Anche questa è una condizione

che caratterizza il nostro essere “creature”.

Non temiamo questo riconoscimento,

perché Dio stesso, in Gesù,

si è chinato e si china

su di noi e sulle nostre povertà

per aiutarci e donarci

quei beni che da soli

non potremmo mai avere.”