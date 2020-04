“Tutta la scienza umana,

con le sue scoperte e la sua tecnica, e tutta l’intelligenza,

con le sue capacità organizzative e le sue risorse inventive,

fanno certamente progredire la società,

ma non eliminano mai il Calvario,

perché il pellegrinaggio terreno dell’uomo

è una ricerca dell’Assoluto,

in un perenne anelito di ciò che lo trascende.

È perciò necessario pregare affinché la luce divina

si irradi sulle intelligenze e scuota gli animi,

per elevarli alla prospettiva delle verità eterne

e delle ricchezze della grazia.

Meditando sul dramma della storia umana

e sul mistero della croce,

si comprende che il Calvario è insopprimibile

nel disegno della creazione e della redenzione:

Dio vuole il nostro amore,

e la dimostrazione dell’amore sta nella fede;

ma non si dà amore senza dolore!

Guardate perciò a Cristo crocifisso,

insieme con Maria santissima,

per sentire nei vostri cuori

l’importanza e la grandezza della vostra sofferenza!”