Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #29

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Olivuccio di Ciccarello, Opere di Misericordia: dar da bere agli assetati e ospitare i pellegrini. Musei vaticani, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Per tutti gli uomini sofferenti

o affamati di verità,

di giustizia e di pace,

ma con gli occhi annebbiati

nella loro insoddisfatta ricerca,

non potremo noi ricordare,

almeno nella preghiera interiore,

l’invito sempre loro rivolto da Colui

che solo li può esaudire:

«Venite a me, voi tutti,

che siete affaticati e oppressi,

e io vi ristorerò»?” (Paolo VI – Omelia giovedì Santo – 15 aprile 1976)



a cura di Paolo Ondarza