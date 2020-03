L’emittente del Papa si unisce al flash mob radiofonico che domani alle 11.00 coinvolgerà tutte le radio nazionali e locali.

La Radio Vaticana domani mattina alle 11 si unirà a tutte le radio italiane per trasmettere l’inno Fratelli d’Italia e tre canzoni simbolo del Belpaese in questo momento di grande difficoltà per tutti. Lo annuncia Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana-Vatican News. La radio del Papa - afferma - non ha confini e storicamente ha informato, aiutato e confortato milioni di persone in tutto il mondo.

Oggi la Radio Vaticana è vicino a chi è nella prova a causa del COVID-19. La missione è portare il Vangelo della speranza a tutti, in tutti i modi, anche con la musica, ed è per questo che si stringe al popolo italiano, domani in particolare, ma sempre in quasi 40 lingue accompagna e parla ai cristiani e ai non cristiani di tutto il mondo.

Dal 9 marzo - lo ricordiamo - il Papa celebra, in diretta streaming, la Messa a Santa Marta: da questa iniziativa, espressione della vicinanza di Francesco a quanti soffrono e non possono partecipare alla Messa per l'emergenza attuale, nasce la trasmissione in diretta “In prima linea - vivere la fede al tempo del coronavirus", che alle 11.05 e alle 17.05 apre i microfoni per raccontare storie e raccogliere testimonianze di prossimità di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, cattolici e non cattolici, in questo tempo difficile, un tempo in cui sono più che mai necessarie la solidarietà e l'unità. E’ nato poi il blog su Vatican News con lo stesso nome. Cerchiamo di portare quello sguardo che dona la fede, ma anche l'umanità della gente semplice, capaci di riempire i cuori e di non lasciare nessuno da solo.