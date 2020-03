A Porto Rico un nuovo Seminario Maggiore Interdiocesano

A partire dall'agosto prossimo, vedrà la luce a Porto Rico un nuovo seminario voluto fortemente dai vescovi del Paese

La Congregazione per il Clero ha approvato un decreto per l'erezione del Seminario Maggiore Interdiocesano, Maria Madre della Divina Provvidenza, in risposta alla richiesta di alcuni vescovi della Conferenza episcopale di Porto Rico. Il decreto, firmato dal prefetto, il cardinale Beniamino Stella, e dal segretario dei seminari, monsignor Jorge Patrón Wong, mette in luce la sinergia dei vescovi che “hanno unito le forze per offrire ai futuri sacerdoti una formazione in linea con la dottrina della Chiesa cattolica”. Il decreto approva la richiesta del presidente dell'episcopato per l'apertura di un seminario maggiore interdiocesano. Il documento della Congregazione per il Clero sottolinea inoltre che questo seminario servirà a “promuovere la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale richiesta dalla realtà culturale attuale e in armonia con la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis".

La gioia dei vescovi

L'annuncio è stato dato, venerdì 28 febbraio, dal presidente dell'Episcopato, monsignor González Medina, attraverso un comunicato in cui ha manifestato la “grande gioia” per la realizzazione di questo progetto significativo per i vescovi. "È un desiderio - si legge nella nota - che abbiamo serbato nel nostro cuore per molti anni e dopo un lungo processo di riflessione, consultazione e preghiera, inizieremo a partire dal 15 agosto 2020". L'arcivescovo di Ponce ha aggiunto che il nuovo seminario "sarà il luogo dove si formeranno i futuri pastori" della nazione e ha invitato tutti i fedeli cattolici a rimanere in preghiera affinché Maria, Madre della Divina Provvidenza, Patrona di Porto Rico "li favorisca con abbondanti vocazioni".