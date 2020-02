Mascherine inviate in Cina dalla Santa Sede

La Sala stampa vaticana ha reso noto che sono state inviate in Cina centinaia di migliaia di mascherine per limitare la diffusione del contagio da coronavirus

"Dal Vaticano sono state spedite in Cina alcune centinaia di migliaia di mascherine per aiutare a limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Le mascherine – si legge in un comunicato della Sala Stampa vaticana - sono state destinate alle province di Hubei, Zhejiang e Fujian. Si tratta di un’iniziativa congiunta dell’Elemosineria Apostolica e del Centro Missionario della Chiesa Cinese in Italia, con la collaborazione della Farmacia Vaticana."