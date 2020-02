Il cardinale Tagle: i bambini sono speranza e futuro dell’umanità

Presentato nella sede dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il libro “I Bambini sono speranza” con frasi di Papa Francesco rivolte ai più piccoli

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Dove non ci sono più bambini, non c’è futuro. Lo ha sottolineato il cardinale Antonio Tagle, alla prima uscita pubblica a Roma in veste di prefetto della Congregazione per la evangelizzazione dei popoli, presentando il libro “I bambini sono speranza”, pubblicato da Salani Editore. Il volume presenta alcune brevi e semplici frasi di Papa Francesco rivolte ai bambini e raccolte da padre Antonio Spadaro, direttore de "La Civiltà Cattolica". Le immagini sono di Sheree Boyd, illustratrice newyorkese nata in Italia e collaboratrice del New York Times e American Baby Magazine.

Più immagini e meno parole

Il cardinale Antonio Tagle ha sottolineato che il libro libro “I bambini sono speranza” porta “aria fresca”, con immagini che danno energia e vita:

Ascolta la dichiarazione del cardinale Tagle

“Mi piace molto il libro, perché ci sono poche parole e più immagini. Nel nostro mondo contemporaneo, ci sono immagini brutte, mentre questo è aria fresca. Ci sono meno parole e immagini che danno felicità, energia, vita. Una seconda cosa: il libro mi ha riportato alla mia gioventù, ai miei genitori, alla nostra casa nel villaggio di Imus perché noi non avevamo una televisione. Avevamo solo una radio e libri. Dopo cena, ogni sera, la mamma radunava i bambini; e c’erano gli stessi libri, ogni sera. Questo libro mi porta alla radice della famiglia, alle sere semplici. Mi manca questo periodo: la vita è diventata molto complicata, e il mio cuore ‘grida’ per questa semplicità. Bambini, ragazzi: vorrei vedere un sorriso, un sorriso permanente”.

Un volume che aiuta a riflettere

Alla presentazione del libro, questa mattina, sono intervenuti anche Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e padre Antonio Spadaro. “Papa Francesco con i bambini – ha detto Mariella Enoc - ha un rapporto speciale. Per loro non è mai stanco. Il libro che presentiamo è una espressione di questo legame speciale con loro e con il suo ospedale”. “Ci sono anche frasi per i bambini malati e di accompagnamento nei momenti finali”. “Papa Francesco – ha aggiunto - ci insegna che la consolazione vera sta nel sapere che il Padre ha voluto il Figlio crocifisso”. “Questo libro – ha concluso – può aiutare a riflettere noi adulti facendoci capire che la semplicità del linguaggio ci fa superare gli ostacoli”.

Un libro “politico”

“È uno dei libri più belli che abbia curato perché è il più serio”. Lo ha detto padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, spiegando che “Le frasi raccolte volute dal Papa, sono molto semplici”. “In realtà – ha affermato - è un libro politico perché parla ai bambini che non sono diplomatici, come disse il Papa in una delle sue prime udienze. In loro si vedono tutti i drammi del mondo”. “Stare insieme agli altri – ha spiegato Spadaro – dà gioia. Questo è il manifesto politico perché solo insieme si costruisce un mondo migliore”.