Hebdomada Papae: il Gr in latino del 22 febbraio

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die vicésimo secúndo mensis Februárii anno bis millésimo vicésimo

Francíscus in oratióne Mariána ait: ille qui bellum gerit, non valet passiónibus própriis dominári.

Papa, ineúnte Iudiciáli Anno primo et nonagésimo Tribunális Status Civitátis Vaticánae, affirmávit reformatiónes legum Vaticanárum partes esse missiónis Ecclésiae.

Summus Póntifex státuit ut futúri Sanctae Sedis diplomátici annum in missióne perágant.

In oratióne Mariána in Foro Sancti Petri die domínico décimo sexto mensis Februárii hábita, Papa Francíscus interpretátus est capítulum Evangélii de “Sermóne in Monte” tractum ac dixit próximum non amáre idem esse ac se ipsum interfícere. Agit Olga Sakun:

“Recordámur éxitus bellórum” ac “puéllam ob frigus in Sýria mórtuam” ante páucos dies. Quoddam fuit iter inter descénsus atque áscensus hóminis, quod Francíscus in oratióne Mariána in Foro Sancti Petri óbtulit, intérpretans capítulum Evangélii de “Sermóne in Monte” tractum. Póntifex locútus est de exítio belli ac de calamitátibus, sed etiam de damnis grávibus passiónum haud temperatárum, de “actiónibus malis”. Meditátus est deínde de Decálogo qui Moysi datus est et est item cohortátus ad Legem tenéndam sícuti “instruméntum libertátis” ac ad desidéria recte dirigénda, quia, ínquit Papa, bonum non est concédere affectiónibus, própriae utilitátis solúmmodo studiósis. Iesus, planum fecit Papa, scit haud fácile esse Decálogum pénitus amplécti, hac de cáusa praebet nobis amórem suum ac petit ut fidúciam in Se habeámus.

Ineúnte Iudiciáli Anno primo et nonagésimo Tribunális Status Civitátis Vaticánae, Póntifex éxtulit bonitátem consociátae óperae rerum iuridiciálium internationálium, quae superióribus decem annis inítae sunt. Refert nobis Alexánder De Carolis:

Fidénter ponderántur progréssus, qui ex reformatiónibus legum Sanctae Sedis evenérunt. Haec est rátio Papae, occasióne incoháti nonagésimi primi Anni iudiciális Tribunális Status Civitátis Vaticánae, die décimo quinto mensis Februárii. Hae reformatiónes, affirmávit Francíscus, plane cóngruunt “internationálibus offíciis” et eadem opera “coniungúntur prorsus cum Ecclésiae missióne” véluti “ex eius navitáte ministeriáli”. Papa éxtulit offícium convérsum ad ea profligánda quae de rebus nummáriis inter natiónes contra legem usu véniunt et osténdit mala exémpla ad res nummárias pertinéntia “haud congrúere cum natúra et fínibus Ecclésiae”.

Mutátur institútio futurórum diplomaticórum. In Lítteris Prǽsidi Pontifíciae Académiae Ecclesiásticae missis, Francísci éxstat volúntas ut sacerdótes, qui ad munus diplomáticum instituúntur, unum témporis annum impéndant in ministérium missionále agéndum apud quandam dioecesim.

Inter fériam secúndam et quintam praetéritam, rursus una cum Papa congregátum est Consílium Cardinálium. Est prodúcta ópera renovatiónis novae Constitutiónis Apostólicae quae suffíciet Constitutiónem Apostólicam “Pastor Bonus”, a Ioánne Páulo Secúndo promulgátam.

Haec ómnia sunt pro hac editióne; conveniémus íterum hebdómada próxima.

