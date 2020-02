Don Flavio Pace è il nuovo sottosegretario del dicastero per le Chiese Orientali

42 anni, sacerdote dell’arcidiocesi di Milano, nominato da Papa Francesco all’interno del Congregazione di cui era già officiale

Don Flavio Pace è nato a Monza il 29 luglio 1977. Dopo gli studi liceali svolti nella città natale, è entrato nel Seminario arcivescovile di Milano nel 1996. È stato ordinato diacono nel 2001 e sacerdote nel 2002 dal cardinale Carlo Maria Martini. Per alcuni anni ha svolto attività pastorale come vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, occupandosi della Pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come Cappellano presso l’Hospice locale.

Ha conseguito la certificazione in islamistica presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica a Roma nel 2010, collaborando poi per alcune iniziative nei rapporti dell’Arcidiocesi ambrosiana con l’Islam.

Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali dal 2011, è cappellano dell’Istituto “Teresa Grillo Michel” delle Piccole Suore della Divina Provvidenza.