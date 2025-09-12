Cerca

Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, in udienza da Papa Leone XIV Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, in udienza da Papa Leone XIV
La presidente della Moldova in udienza da Papa Leone XIV

Maia Sandu ricevuta in udienza nel Palazzo Apostolico. Colloqui in Segreteria di Stato con un focus sulla situazione della pace e della sicurezza regionale e internazionale, e un particolare riferimento ai recenti sviluppi in Ucraina

Vatican News

Udienza, questa mattina 12 settembre, nel Palazzo Apostolico, di Papa Leone XIV a Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, la quale, successivamente, ha incontrato il cardinale Eminenza Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I colloqui in Segreteria di Stato

"Nel corso del cordiale incontro in Segreteria di Stato - informa una nota della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali esistenti, con l’auspicio di un loro ulteriore consolidamento". "I colloqui - si legge ancora - si sono poi soffermati sulla situazione della pace e della sicurezza a livello locale, regionale e internazionale, con particolare riferimento ai recenti sviluppi in Ucraina".

12 settembre 2025, 13:00

