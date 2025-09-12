La presidente della Moldova in udienza da Papa Leone XIV

Maia Sandu ricevuta in udienza nel Palazzo Apostolico. Colloqui in Segreteria di Stato con un focus sulla situazione della pace e della sicurezza regionale e internazionale, e un particolare riferimento ai recenti sviluppi in Ucraina

Vatican News Udienza, questa mattina 12 settembre, nel Palazzo Apostolico, di Papa Leone XIV a Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, la quale, successivamente, ha incontrato il cardinale Eminenza Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. I colloqui in Segreteria di Stato "Nel corso del cordiale incontro in Segreteria di Stato - informa una nota della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali esistenti, con l'auspicio di un loro ulteriore consolidamento". "I colloqui - si legge ancora - si sono poi soffermati sulla situazione della pace e della sicurezza a livello locale, regionale e internazionale, con particolare riferimento ai recenti sviluppi in Ucraina".