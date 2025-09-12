Dal Papa in udienza il primo ministro del Commonwealth di Dominica

Roosevelt Skerrit ricevuto questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano. Nei colloqui in Segreteria di Stato, affrontati alcuni temi dell’attualità sociopolitica della Regione e del Paese come le sfide in ambito sociale e le conseguenze del cambiamento climatico

Vatican News

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza questa mattina, 12 settembre, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il primo ministro del Commonwealth di Dominica, Roosevelt Skerrit, il quale successivamente ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I colloqui in Segreteria di Stato

"Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato - informa una nota della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e Dominica. Ci si è poi soffermati sul prezioso contributo che la Chiesa offre al Paese specialmente nel campo assistenziale ed educativo".

"Nel prosieguo della conversazione - riferisce ancora il comunicato si sono toccati alcuni temi dell’attualità sociopolitica della Regione e del Paese come le sfide in ambito sociale e le conseguenze del cambiamento climatico, rinnovando il reciproco impegno per favorire la mutua collaborazione per il bene del popolo dominicense".