Monsignor Wachowski nominato nuovo nunzio in Iraq

Nel Servizio diplomatico della Santa Sede dal 2004, finora sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, il Papa lo ha elevato alla Sede titolare di Villamagna di Proconsolare, con dignità di arcivescovo

Vatican News

È monsignor Mirosław Stanisław Wachowski, finora sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, il nuovo nunzio apostolico in Iraq. Papa Leone XIV lo ha nominato oggi, 18 settembre, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Villamagna di Proconsolare, con dignità di arcivescovo. L'annuncio della nomina è stato dato stamane dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, alla presenza delle tre sezioni della Segreteria di Stato.

Nato a Pisz (Polonia) l’8 maggio 1970, Wachowski è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1996, incardinandosi nella Diocesi di Ełk. Si è laureato in Diritto Canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Senegal, nella Missione permanente presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (A.I.E.A.), l’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (O.S.C.E.) e nell’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Vienna, nella Nunziatura Apostolica in Polonia e da ultimo nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.

È stato nominato sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati il 24 ottobre 2019. Conosce l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo e il russo.