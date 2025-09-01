Il Papa agli agostiniani: ascoltate umilmente Dio e gli altri e lavorate per l’unità

Questo pomeriggio, 1 settembre, Leone XIV ha aperto il capitolo generale dell’Ordine di Sant’Agostino con la Messa votiva dello Spirito Santo celebrata nella basilica dedicata al vescovo di Ippona, nel cuore di Roma. “Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha. Tutti accolgano con fede ciò che il Signore ispira” dice il Pontefice, “il criterio di verifica del vostro agire” sia ciò che unisce

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Ascolto, umiltà e unità: questo raccomanda Leone XIV ai religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino nella Messa di apertura del loro 188.mo capitolo generale, presieduta questo pomeriggio, 1 settembre, a Roma, nella basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio. Oltre un centinaio i religiosi presenti alla celebrazione, gran parte dei quali fino al 18 settembre saranno riuniti al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum per i lavori capitolari, in rappresentanza dei 2.341 agostiniani sparsi nei cinque continenti in 395 case. Tra loro il vescovo prelato della prelatura territoriale di Chuquibambilla, monsignor Wilder Alberto Vásquez Saldaña, e monsignor Luis Marín de San Martín, sottosegretario del Sinodo dei vescovi. Diverse, inoltre, le religiose di varie congregazioni femminili che seguono la regola di Sant’Agostino e le monache agostiniane in preghiera con i frati, oltre a un gruppo di laici vicini all’ordine. Il Pontefice è arrivato nella basilica alle 17.40, accompagnato dal priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral che lo ha accolto fuori. Un applauso è esploso non appena Leone ha varcato l’ingresso, poi dopo aver attraversato la navata centrale, il Pontefice si è fermato a pregare nelle cappelle di Santa Monica e di San Nicola da Tolentino, rispettivamente alla sinistra e alla destra dell’altare maggiore.

Leone XIV davanti la basilica di Sant'Agostino, a Roma (@Vatican Media)

Ascolto di Dio e degli altri

Parla a braccio, poi, il Papa prima di pronunciare l’omelia preparata. "Desidero solo salutarvi tutti" dice inglese sollecitando a pregare "per ricevere il dono dello Spirito Santo" e !il dono di ascoltare, il dono di essere umili e il dono di promuovere l'unità - all'interno dell'Ordine e attraverso l'Ordine, in tutta la Chiesa e nel mondo". Riprendendo il testo scritto, ai confratelli, che dovranno eleggere il nuovo priore generale e il consiglio, Leone chiede ancora di pregare lo Spirito Santo perché guidi “giorno per giorno” il loro “lavoro” e “abbia il sopravvento su ogni logica umana, in modo ‘abbondante e irresistibile’”, e auspica che “veramente la Terza Persona divina divenga la protagonista dei giorni a venire”. Il Pontefice rimarca, inoltre, che “lo Spirito Santo parla, oggi come nel passato”, nelle profondità del cuore, “attraverso i fratelli e le circostanze della vita” e per questo esorta ad ascoltare.

È importante che il clima del Capitolo, in armonia con la tradizione secolare della Chiesa, sia un clima di ascolto, ascolto di Dio e ascolto degli altri.

Il Papa mentre pronuncia l'omelia (@Vatican Media)

Comunicare e comprendere con umiltà

Nella sua omelia Leone ricorda le parole di Sant’Agostino in un sermone - il 269 - nel quale viene sottolineato che “l’insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla”, e osserva che gli agostiniani radunati per il capitolo generale sono pure “membra del Corpo di Cristo, che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che, nella sua provvidente sapienza, vi affida”. E sollecita ad impegnarsi per il bene comune.

Vivete, perciò, questi giorni in uno sforzo sincero di comunicare e di comprendere, e fatelo come risposta generosa al dono grande e unico, di luce e di grazia, che il Padre dei Cieli vi fa convocandovi qui, proprio voi, per il bene di tutti. E veniamo a un secondo punto: fate tutto questo con umiltà.

Alcuni religiosi agostiniani presenti alla Messa (@Vatican Media)

Farsi piccoli e accogliere ciò che Dio ispira

Per rafforzare tale incoraggiamento, il Papa cita ancora il vescovo di Ippona, che interpreta la “varietà dei modi in cui lo Spirito Santo, nei secoli, si è effuso sul mondo” come “invito per noi a farci piccoli di fronte alla libertà e all’imperscrutabilità dell’agire di Dio”.

Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha. Tutti accolgano con fede ciò che il Signore ispira.

Bisogna essere consapevoli che Dio è al di sopra di noi, e che, come dice il profeta Isaia “‘quanto il cielo sovrasta la terra’ tanto le sue vie sovrastano le nostre vie e i suoi pensieri i nostri pensieri”, aggiunge il Pontefice, precisando che “solo così lo Spirito potrà ‘insegnare’ e ‘ricordare’” quanto “Gesù ha detto incidendolo nei vostri cuori perché da essi se ne diffonda l’eco nell’unicità e irripetibilità di ogni battito”.

Suor Fulvia Sieni, monaca agostiniana, mentre legge la Prima Lettura (@Vatican Media)

Il valore dell’unità

Infine Leone XIV richiama “il valore dell’unità” e menziona, a tal proposito, la Prima lettera di San Paolo ai corinzi, nella quale viene specificato che “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune’” e che “come […] il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo”.

L’unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi, ma non solo: sia anche il criterio di verifica del vostro agire e lavorare insieme, perché ciò che unisce è da Lui, ma ciò che divide non può esserlo.

E ricorre nuovamente a Sant’Agostino il Papa per chiarire, infine, che lo Spirito Santo c’è quando si acconsente che il cuore “aderisca all’unità attraverso una carità sincera”.

Leone XIV e padre Alejandro Moral (@Vatican Media)

Il saluto del priore generale

Al termine della liturgia, arricchita da suggestivi canti composti con testi tratti da alcuni scritti di Sant'Agostino, ha rivolto il suo saluto al Pontefice il priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino padre Moral che ha definito la presenza del confratello “un dono prezioso, segno eloquente della comunione che ci unisce e della fraternità che ci sostiene” e ha rammentato il cammino condiviso negli anni in cui è stato a capo della famiglia agostiniana “testimoniando vicinanza e dedizione”. Il religioso ha evidenziato che Sant’Agostino indica la Chiesa come “vera madre che genera e nutre i suoi figli nella fede” e che “da quasi otto secoli” l’Ordine che lo considera padre spirituale “nato per iniziativa della Sede Apostolica, si sforza di essere fedele e disponibile al servizio della Chiesa e del Papa”. “Davanti a Lei, Santo Padre, oggi riaffermiamo con convinzione questa fedeltà - ha detto Moral -, certi che solo in comunione con Pietro possiamo vivere pienamente la nostra vocazione evangelica”. Il religioso ha anche invocato la comunione e la pace. “Comunione, perché siamo chiamati a vivere come Agostino ci insegna: ‘un’anima sola e un cuore solo protesi verso Dio’” e diventare “uno ‘in Colui che è unico uno’ (In Illo uno unum)”, “testimoniando fraternità e sinodalità, in un mondo ferito dalle divisioni”. Quanto alla pace, il priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino ha fatto presente l’incoraggiamento di Leone “a non cedere alla logica della violenza, ma a custodire nei cuori la fiamma dell’amore che rende possibile la fraternità universale” e a non rassegnarsi alla guerra, che aiuta “a diventare un seme di pace, di speranza e di cura del creato”.

La foto di gruppo con i partecipanti alla celebrazione (@Vatican Media)