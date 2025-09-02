Cerca

Il Papa incontrerà il presidente israeliano Herzog e quello polacco Nawrocki

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto i prossimi incontri in Vaticano tra Leone XIV e i due capi di Stato

Vatican News

Giovedì, 4 settembre alle ore 10, Leone XIV incontrerà il presidente israeliano Isaac Herzog, 64 anni, in carica come capo di Stato dal 2021. Successivamente è previsto un colloquio anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. A renderlo noto la Sala Stampa della Santa Sede.

Si tratta del secondo incontro tra il Papa ed Herzog che era giunto in Vaticano in occasione della Messa di inizio Pontificato di Leone XIV, il 18 maggio 2025.

Prima udienza, venerdì 5 settembre alle ore 11, del Pontefice al presidente polacco Karol Nawrocki, 42 anni, in carica dai primi di agosto 2025.

 

02 settembre 2025, 13:18

Agenda del Papa
