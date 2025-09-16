Il cordoglio del Papa per la morte della Duchessa di Kent

In un telegramma Leone XIV esprime la sua vicinanza al Re Carlo III d’Inghilterra in occasione dei funerali di Sua Altezza Reale Katharine, scomparsa il 4 settembre scorso all’età di 92 anni

Vatican News

Il Papa ha inviato un telegramma in cui porge le sue più sentite condoglianze al Re Carlo III per la scomparsa della Duchessa di Kent, Katharine, avvenuta nella notte del 4 settembre a Kensington Palace. Aveva 92 anni.

Leone XIV, in occasione del funerale della Duchessa previsto per oggi, 16 settembre, esprime la sua vicinanza “in questo momento di dolore” ai membri della famiglia reale, al Duca di Kent, ai figli e ai nipoti. Il Pontefice affida la sua “nobile anima” alla misericordia di Dio, rendendo grazie per il suo impegno nel patrocinare opere di beneficenza e nel curare le persone più vulnerabili. Nel concludere il telegramma, il Papa impartisce la sua benedizione apostolica “come garanzia di consolazione e pace nel Signore Risorto”.

Le esequie si svolgeranno nella Cattedrale di Westminster; la Duchessa era di religione cattolica. Nata da una famiglia aristocratica dello Yorkshire, è entrata a far parte della famiglia reale nel 1961 quando ha sposato il Duca di Kent, nipote del Re Giorgio V.

A Roma, presso il Venerabile Collegio Inglese alle ore 17, monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, leggerà il messaggio inviato da Papa Leone in occasione dei funerali a Londra e nel corso di una Messa in memoria della Duchessa di Kent.