Le celebrazioni di ottobre presiedute dal Papa

Saranno diversi i Giubilei tematici che Leone XIV celebrerà in Piazza San Pietro. Prevista anche la canonizzazione di 7 Beati, tra questi Bartolo Longo e “il medico dei poveri” il venezuelano José Gregorio Hernández Cisneros, poi a fine mese una Messa per gli universitari che frequentano gli atenei pontifici

Vatican News

Un ottobre intenso per Papa Leone XIV nel segno del Giubileo della speranza con diverse celebrazioni in Piazza San Pietro. Il 5 del mese, il Pontefice alle 10.30 celebrerà la Messa per il Giubileo del Mondo Missionario e per il Giubileo dei Migranti. Quattro giorni dopo, giovedì 9 ottobre, la Messa, sempre alle 10.30 in San Pietro, per il Giubileo della Vita Consacrata.

La domenica successiva, 12 ottobre, Leone XIV presiederà in mattinata la Messa per il Giubileo della Spiritualità Mariana. Una settimana dopo, il 19 ottobre alle 10.30, nella Giornata missionaria mondiale, è in calendario la Messa per la canonizzazione di sette beati. Ci sono i martiri Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico di Mardin, morto durante il genocidio del 1915, e Peter To Rot, laico e catechista papuano, ucciso nel 1945 per aver proseguito il suo apostolato nonostante il divieto imposto dai giapponesi. Sarà il primo santo della Papua Nuova Guinea.

Canonizzata anche Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù; Maria Troncatti, religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Sempre il 19 ottobre saranno proclamati santi i due laici José Gregorio Hernández Cisneros, il medico venezuelano membro dell’Ordine Francescano Secolare, conosciuto come “il medico dei poveri” ai quali prestava cure e pagava pure le medicine, e Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, figura molto amata in Italia ma anche nel mondo.

Il 26 ottobre infine, il Papa celebrerà la Messa in Piazza San Pietro alle 10.00 per il Giubileo delle Équipe Sinodali e degli organi di partecipazione. Si tratta di gruppi o di persone che fanno parte di un consiglio presbiterale, consiglio pastorale, consiglio per gli affari economici, attivi sia a livello diocesano che eparchiale, nazionale o a livello di alcuni raggruppamenti di Chiesa. Lunedì 27 ottobre, è prevista una celebrazione presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro, alle ore 17.30, con gli universitari delle Università Pontificie.