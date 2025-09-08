Cerca

Papa Leone XIV nella residenza estiva di Villa Barberini a Castel Gandolfo Papa Leone XIV nella residenza estiva di Villa Barberini a Castel Gandolfo
Papa

Il Papa torna per meno di una giornata a Castel Gandolfo

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che il Pontefice si reca in serata a Palazzo Barberini e proseguirà da lì la sua attività durante la giornata di domani. Nel pomeriggio il rientro in Vaticano

Vatican News

Nuovo ritorno di Leone XIV a Castel Gandolfo per poco meno di una giornata. "Questa sera - si legge in una breve nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede - Papa Leone XIV si reca a Palazzo Barberini a Castel Gandolfo e proseguirà la sua attività da lì durante la giornata di domani, in cui non sono previste udienze".

"Il Papa - prosegue la nota - farà ritorno in Vaticano nel pomeriggio di domani".

Il Pontefice aveva trascorso un periodo di riposo estivo nel borgo laziale dal 6 fino al 22 luglio, per poi farvi ritorno per alcuni giorni a metà agosto in occasione della Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Il 5 settembre scorso il Papa aveva visitato il Borgo Laudato si', progetto nato su 55 ettari un tempo appartenenti alle Ville Pontificie, per incontrare i dipendenti che curano le oltre tremila specie di piante presenti.

