Il Papa torna per meno di una giornata a Castel Gandolfo
Vatican News
Nuovo ritorno di Leone XIV a Castel Gandolfo per poco meno di una giornata. "Questa sera - si legge in una breve nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede - Papa Leone XIV si reca a Palazzo Barberini a Castel Gandolfo e proseguirà la sua attività da lì durante la giornata di domani, in cui non sono previste udienze".
"Il Papa - prosegue la nota - farà ritorno in Vaticano nel pomeriggio di domani".
Il Pontefice aveva trascorso un periodo di riposo estivo nel borgo laziale dal 6 fino al 22 luglio, per poi farvi ritorno per alcuni giorni a metà agosto in occasione della Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Il 5 settembre scorso il Papa aveva visitato il Borgo Laudato si', progetto nato su 55 ettari un tempo appartenenti alle Ville Pontificie, per incontrare i dipendenti che curano le oltre tremila specie di piante presenti.
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui