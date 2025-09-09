Il Papa sull'attacco di Israele contro Hamas in Qatar: "Situazione molto grave"

All'uscita della sua residenza a Castel Gandolfo, dove si è recato ieri sera, Leone XIV ha risposto brevemente alle domande dei giornalisti sul bombardamento a Doha: "Non sappiamo dove vanno le cose. Dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare e insistere sulla pace”. Sull'ordine di evacuazione a Gaza City, il Pontefice dice di aver provato a contattare il parroco: "Non ho notizie"

Vatican News

Parla di “notizie veramente gravi”, Papa Leone XIV, in riferimento al bombardamento di Israele a Doha, in Qatar, contro alcuni leader di Hamas. Nell’attacco sono stati colpiti diversi edifici residenziali nella capitale. Il Pontefice è stato interpellato oggi dai media fuori da Villa Barberini, la residenza di Castel Gandolfo, dove ha deciso di trascorrere meno di una giornata da ieri sera fino a oggi pomeriggio.

Pregare tanto e lavorare per la pace

Fermatosi per alcuni istanti con i cronisti di fronte al portone, mentre una lunga fila di persone applaudiva e gridava il suo nome, Leone XIV, in risposta alle domande di Rai News, ha espresso la sua preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente: “Tutta la situazione è veramente grave”, ha detto. “Non sappiamo dove vanno le cose, sempre grave, dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare, cercare, insistere sulla pace”.

Ordine di evacuazione a Gaza

Quanto all’ordine immediato di evacuazione da parte di Israele ai residenti di Gaza City in vista di un'escalation delle operazioni militari, il Papa ha spiegato di aver provato a contattare il parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli. “Ho cercato di chiamare adesso il parroco, non ho notizie”, ha detto. “Stavano bene certamente, però dopo questo nuovo ordine non sono sicuro".

Rientro in Vaticano

Papa Leone ha poi salutato alcuni dei fedeli presenti, prima di fare rientro in Vaticano. A Castel Gandolfo era arrivato nella serata di ieri e vi ha trascorso la mattinata e il primo pomeriggio, svolgendo la sua attività in una giornata in cui non erano previste udienze.