Leone XIV prega per Charlie Kirk e i suoi familiari

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, conferma che nel corso della conversazione di sabato scorso con il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, il Pontefice ha assicurato di pregare per l'attivista statunitense assassinato il 10 settembre negli Usa e per la sua famiglia

Vatican News

"Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk", l’attivista politico ucciso il 10 settembre, per "sua moglie e i suoi figli", durante l'udienza di sabato scorso con il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Brian Burch, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali.

A riferirlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad alcuni giornalisti. Il Pontefice, ha aggiunto Bruni, "si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo".