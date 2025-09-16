Leone XIV prega per Charlie Kirk e i suoi familiari
Vatican News
"Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk", l’attivista politico ucciso il 10 settembre, per "sua moglie e i suoi figli", durante l'udienza di sabato scorso con il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Brian Burch, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali.
A riferirlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad alcuni giornalisti. Il Pontefice, ha aggiunto Bruni, "si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo".
