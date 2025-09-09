Dal Papa 192 vescovi di nuova nomina che partecipano ai corsi di formazione in Vaticano

L'udienza col Ponetefice si terrà giovedì 11 nell'Aula del Sinodo. Il corso di formazione del Dicastero per l'Evangelizzazione è iniziato il 4 settembre e vi hanno partecipato 78 presuli freschi di nomina. Il Corso organizzato dal Dicastero dei Vescovi si è svolto a partire dal 3 settembre e vi hanno preso parte in 114. I partecipanti hanno attraversato insieme la Porta Santa il 6 settembre

Vatican News

Nella mattina di giovedì 11 settembre, nell’Aula del Sinodo, Leone XIV riceverà in Vaticano centonovantadue vescovi provenienti dai cinque continenti che dal 3 settembre sono stati impegnati nei corsi di formazione promossi dal Dicastero per l’Evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari) e dal Dicastero per i Vescovi.

Formazione per l'attività pastorale

Il corso organizzato dal Dicastero per i Vescovi dal titolo “Testimoni e annunciatori della speranza fondata in Cristo” è iniziato il 3 settembre e terminerà giovedì 11. L’occasione di formazione si svolge nell’Aula del Sinodo in Vaticano, ed è rivolta ai vescovi nominati nell’ultimo anno. Si articola in una serie di incontri su temi che possano essere di aiuto per l’attività pastorale, amministrativa, e per la riflessione personale e comunitaria nelle diocesi di provenienza. I corsi sono tenuti da alcuni superiori della Curia Romana e personalità ecclesiastiche e non, esperte nella propria area di competenza.

Focus sull'interculturazione

I lavori del Corso di formazione per nuovi vescovi organizzato dal Dicastero per l'Evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari) sono iniziati nella mattinata di giovedì 4 settembre. Venerdì 5 settembre, il focus si è concentrato sulle urgenze dell’inculturazione, mentre nella giornata di sabato 6 settembre i presuli sono passati attraverso la Porta Santa, hanno partecipato alla Santa Messa Giubilare e hanno venerato le reliquie dell’Apostolo nella Basilica di San Pietro. Domenica, tutti i presuli hanno partecipato alla Messa solenne di Canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Giornate condivise

I partecipanti ai due corsi hanno condiviso insieme alcune giornate. Quella del 6 settembre, con il passaggio della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. E quelle dell’8 e del 9 settembre, ospitate presso la Pontificia Università Urbaniana, che si concluderanno con la riflessione del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin su “L’operato della Santa Sede nel mondo globalizzato in favore della speranza e la pace”. Tale formula si propone come momento di collegialità, conoscenza reciproca, possibile costruzione di legami tra diverse Chiese locali.

Un'occasione di incontro e approfondimento

Nel dettaglio, i vescovi iscritti al Corso del Dicastero per l’Evangelizzazione sono 78, mentre i partecipanti al Corso organizzato dal Dicastero dei vescovi sono 114. Tra questi ultimi figurano anche cinque vescovi di Chiese cattoliche orientali e cinque di recente ordinazione che ricoprono incarichi presso la Curia Romana. I corsi di formazione per vescovi di nomina recente sono un appuntamento divenuto ormai consueto nella programmazione delle attività della Curia Romana per il mese di settembre.