Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
Una donna tra le macerie di Gaza Una donna tra le macerie di Gaza
Papa

Leone XIV: Dio vuole la pace. Le vittorie delle armi sono sconfitte

Nei saluti dopo la Messa di canonizzazione di Frassati e Acutis, il Papa ricorda le terre insanguinate dalle guerre e chiede ai governanti di ascoltare “la voce della coscienza”, perché “Dio sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo”. Il pensiero alle due beatificazioni di ieri in Estonia e in Ungheria del gesuita Profittlich e della giovane Maria Maddalena Bódi

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Un appello a tutti i governati ad ascoltare le proprie coscienze, non dimenticando mai che Dio “vuole la pace”. Papa Leone XIV alla fine delle canonizzazioni dei nuovi santi Frassati e Acutis, ricorda il sangue che insanguina le terre di conflitto, citando Ucraina e Terra Santa, la cui preghiera perché si arrivi alla pace il Pontefice affida all’intercessione dei santi e della Vergine Maria.

Ai governanti ripeto: ascoltate la voce della coscienza! Le apparenti vittorie ottenute con le armi, seminando morte e distruzione, sono in realtà delle sconfitte e non portano mai pace e sicurezza. Dio non vuole la guerra. Dio vuole la pace! E Dio sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo

Il Papa, sottolineando il clima che ha accompagnato le odierne canonizzazioni, non manca di ricordare che ieri, 6 settembre, “la Chiesa si è arricchita di altri due beati”, entrambi “martiri, testimoni coraggiosi della bellazza del Vangelo”:  l’arcivescovo gesuita Edoardo Profittlich, “ucciso nel 1942 durante la persecuzione del regime sovietico contro la Chiesa”, beatificato a Tallin, e poi di Maria Maddalena Bódi, “giovane laica uccisa nel 1945 perché resistette a dei soldati che volevano farle violenza” beatificata a Veszprém, in Ungheria.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
07 settembre 2025, 12:08

Agenda del Papa
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione