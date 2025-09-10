Il Papa incontra all’udienza generale un gruppo di scout dalla Galilea

Dopo aver visitato la Toscana, alcuni giovani provenienti dalla parrocchia di Reineh, vicino Nazareth, hanno raggiunto Roma per partecipare all’incontro del mercoledì con Leone XIV. Padre Shomali: la situazione è difficile, ma il cristiano è una persona che si sforza di creare ponti dove l’odio divide

di Emiliano Eusepi

"Sebbene i pesci fossero tanti la rete non si spezzò " è scritto nel Vangelo e l'episodio della pesca miracolosa quasi ci fa pensare che l'amicizia sia come una rete che crea collaborazione, unità e progetti, e che tiene insieme le persone. E così è avvenuto tra un gruppo di scout della Terra Santa della parrocchia di Reineh, vicino Nazareth, che grazie all'ospitalità della Parrocchia Santa Gemma Galgani di Roma e all'Agesci regionale della Toscana, in particolare degli scout di Prato, Firenze e Pisa, hanno avuto l'occasione di visitare la Toscana stessa e Roma.

Nella serata del 5 settembre scorso Firenze ha ospitato una veglia di preghiera con la presenza di molti scout per chiedere la pace in Terra Santa. Quindi, il 9 è stata la parrocchia romana di Santa Gemma Galgani a ospitare gli scout palestinesi che stamattina, 10 settembre, hanno avuto la gioia di partecipare all'udienza generale con Leone XIV. I giovani hanno salutato il Papa al termine dell'udienza donandogli un rosario in ulivo, simbolo di quella pace che ancora manca nella loro terra, e venendo incoraggiati dal Papa stesso a essere costruttori di pace e speranza.

Padre Ibrahim Shomali, direttore delle scuole del Patriarcato latino che si trovano in Israele e parroco di Reineh, che ha accompagnato i giovani in questo viaggio in Italia, descrive la difficile situazione della sua terra. “Economicamente - afferma - è molto difficile, non c'è lavoro, le scuole hanno continuato online ma abbiamo perso molti giovani perché non hanno potuto seguire le lezioni nel modo giusto. Tutti i cristiani in Galilea sono contro la guerra e chiedono che si arrivi alla pace”. Noi, prosegue, “abbiamo aperto le nostre parrocchie ai vicini e a tutti coloro che vogliono venire per sentirsi più al sicuro e le parrocchie stesse hanno aiutato molto quelle della Cisgiordania, con sostegno finanziario ma anche viveri.

Gli scout cristiani in Israele, sostiene padre Shomali, hanno il compito di “creare ponti per aiutare a spegnere l’odio. È molto impegnativo ma questo è il ruolo di un cristiano”, anche se, sottolinea, non è facile nella quotidianità a causa delle divisioni che si stanno accentuando. "L'appello è: non lasciateci soli, abbiamo bisogno di voi, della vostra presenza. C’è una pressione che schiaccia e c'è quindi bisogno di un aiuto internazionale “.