Peruviani in processione a Roma con il "Cristo Prigioniero" per Leone XIV

In occasione del compleanno del Papa, una delegazione di circa 200 peruviani ha sfilato in processione in via della Conciliazione con il simulacro del “Jesús Nazareno Cautivo”, "il Cristo Prigioniero", una devozione nata a Monsefú, nella diocesi di Chiclayo, nel XVI secolo. Quando ne era vescovo, Prevost era solito celebrare la Messa nella parrocchia di San Pedro, a Monsefú, il 14 settembre, data in cui coincidono il suo compleanno e la festa del “Señor Cautivo”

