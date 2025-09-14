"Buon compleanno Leone XIV!": gli auguri del mondo al Papa

Stanno giungendo da tutti i continenti per il Pontefice i messaggi e le manifestazioni di affetto per il suo settantesimo genetliaco. In un video realizzato dai media vaticani i momenti più belli dei suoi primi quattro mesi sulla cattedra di Pietro.

Stanno arrivando da tutto il mondo gli auguri di buon compleanno a Leone XIV che oggi, 14 settembre, compie 70 anni. A porgerli, “a nome del popolo italiano, unitamente” ai suoi “sinceri voti di benessere spirituale e personale” è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo messaggio, il capo dello Stato evidenzia i “pressanti appelli” del Pontefice “affinché cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli”, in un tempo in cui “è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti”. “A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili”, scrive Mattarella, aggiungendo che “dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia” e che “da ogni continente si guarda con viva speranza” alle parole del Papa. Il presidente della Repubblica italiana, citando poi Sant’Agostino, il quale ha affermato che “i tempi siamo noi”, rimarca che spetta a tutti “e in particolare a quanti rivestono cariche pubbliche” impegnarsi “affinché le circostanze migliorino, riaprendo orizzonti di dialogo, di giustizia e di concreta tutela della dignità di ogni persona”, e assicura a Leone XIV la collaborazione dello Stato italiano nella “Sua alta missione apostolica”.

Gli auguri della Conferenza episcopale italiana

Da parte della Conferenza episcopale italiana giungono, poi, al Papa “i più fervidi auguri delle Chiese in Italia”, con preghiere “di lode e di ringraziamento per il Suo ministero”. Ringraziando il Pontefice “per lo spirito paterno” con cui “accompagna” ed “esorta” la Chiesa italiana, i vescovi si uniscono a lui “nell’invocazione per una ‘pace disarmata e disarmante’ in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta”, mentre continuano a farsi “prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana” e auspicano “che l’unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto”.

L'affetto della diocesi di Roma

“In occasione del Suo compleanno tutta la sua diocesi si unisce a lei nella gratitudine al Padre per il dono della vita”, è il messaggio del cardinale vicario Baldassare Reina a nome della diocesi di Roma. “Le giunga la nostra preghiera e il nostro affetto per quanto opera ogni giorno, con instancabile dedizione, a servizio della Chiesa universale a partire dalla Chiesa di Roma”, prosegue il porporato, che insieme alla diocesi di Roma, condividendo le preoccupazioni del Papa “soprattutto per i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo”, augura “di poter realizzare quanto desidera il suo cuore e di continuare a seminare speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo”.

I disegni dei piccoli pazienti del Bambino Gesù

Tanti i disegni giunti al Pontefice dai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che nella ludoteca del nosocomio si sono sbizzarriti con diversi colori per augurare a Leone XIV "buon compleanno". Nelle loro variopinte creazioni i bambini accompagnano il desiderio di pace per tutto il mondo espresso dal Papa fin dal giorno della sua elezione con i loro pensieri. Con la fiducia che il Papa possa essere la persona giusta per riuscire a trovare le vie del dialogo, in un disegno Leone è stato raffiguarto mentre afferma “Tranquilli, ci penso io” sventolando la bandiera della pace, tra una colomba con il ramoscello d’ulivo e la basilica di San Pietro colorata in bianco e giallo come la bandiera vaticana. “Ti vogliamo un mondo di bene Papa Leone Quattordicesimo”, è il grande abbraccio che arriva al Pontefice dai piccoli del Bambino Gesù nel giorno del suo compleanno.

Le Acli in cammino con il Papa

"In questi mesi dalla sua elezione abbiamo potuto apprezzarne le qualità pastorali ed umane, ed in particolare la sua dedizione al tema della pace, intesa come sintesi delle maggiori questioni sociali e politiche del nostro tempo", fanno sapere riguardo a Leone XIV le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Acli, sul loro portale web nel quale viene riaffermata la "volontà di proseguire" nel cammino di fede tracciato dal Pontefice "e di promozione e difesa della vita umana in comunione con tutta la Chiesa e le donne e gli uomini di buona volontà".

