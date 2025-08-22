Leone XIV riceve il presidente della Repubblica delle Seychelles

Collaborazione con la Chiesa locale sulla cura dell'ambiente, della sanità e dell’istruzione: questi i temi principali affrontati nel corso dell'udienza in Vaticano con Wavel Ramkalawan. Nei successivi colloqui in Segreteria di Stato, scambio di opinioni anche su questioni di carattere regionale e internazionale, per le quali è emersa l’importanza di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le nazioni

Vatican News

Oggi, 22 agosto, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico, il presidente della Repubblica delle Seychelles, Wavel Ramkalawan, il quale si è successivamente incontrato con il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin accompagnato da monsignor Mirosław Stanisław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.

Ambiente, sanità, formazione, dialogo

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, riferisce il comunicato della Sala Stampa vaticana, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e Seychelles, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa locale nell'ambito della cura dell'ambiente, della sanità e dell’istruzione, con particolare attenzione alla formazione della gioventù dell'arcipelago. Nel prosieguo della conversazione, c'è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale e internazionale, rilevando l’importanza di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le nazioni.

I doni

Il Papa ha donato al presidente un bassorilievo che riproduce l’allegoria della Teologia, un affresco di Raffaello Sanzio che si trova nella volta della Stanza della Segnatura nei Musei Vaticani: una donna con accanto due putti che portano la scritta “Divinar(um) rer(um) notitia”, cioè la teologia come “rivelazione delle cose divine”. Altri doni del Papa sono stati il volume sull’Appartamento delle udienze nel Palazzo apostolico e il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2025. Il presidente Ramkalawan ha donato al Pontefice una piccola replica in legno di una una tipica piroga per la pesca dell’arcipelago.