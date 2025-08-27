Sparatoria in una scuola cattolica negli Usa: uccisi due bambini. Il dolore del Papa

In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, Leone XIV esprime le condoglianze per la "terribile tragedia" avvenuta a Minneapolis, negli Stati Uniti. L’attacco è avvenuto mentre si stava svolgendo la Messa nella chiesa presente all’interno del complesso scolastico. Gli spari attraverso le vetrate hanno causato la morte di due bambini, e il ferimento di 17 persone

Papa Leone XIV ha appreso “con profonda tristezza” della sparatoria avvenuta presso la Annunciation Church di Minneapolis. Così si legge nel telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, inviato dal Pontefice all’arcivescovo di Saint Paul e Minneapolis, Bernard Hebda. Al momento, il bilancio della tragedia è di due vittime — entrambi bambini di 8 e 10 anni — e di 17 feriti, tra cui altri 14 bambini, sette dei quali in gravi condizioni. L’uomo che ha aperto il fuoco, sparando attraverso le finestre sui bambini seduti sui banchi della chiesa durante la Messa, presente all’interno del complesso scolastico, si sarebbe poi tolto la vita.

La preghiera per chi piange "la perdita di un figlio"

Il Papa, recita il testo, "esprime le sue più sentite condoglianze insieme all’assicurazione della sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia", in particolare modo alle famiglie "che piangono ora la perdita di un figlio". Leone XIV "affida le anime dei bambini defunti all’amore di Dio onnipotente" e assicura la sua preghiera "per i feriti, nonché per i soccorritori, il personale sanitario e i membri del clero che si prendono cura di loro e dei loro cari".

La benedizione alla comunità locale

Il telegramma si conclude con la Benedizione Apostolica impartita da Leone XIV alla comunità della Annunciation Catholic School, all’Arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis e a tutti gli abitanti dell’area metropolitana delle Twin Cities, quale "pegno di pace, fortezza e consolazione nel Signore Gesù".

