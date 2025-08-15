Il 21 novembre primo incontro digitale del Papa con i giovani americani

Nell'ambito della plenaria della National Catholic Youth Conference (NCYC), alle ore 10.15 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) del 21 novembre Leone XIV parteciperà in streaming alla sessione rivolgendosi a circa 15.000 giovani attualmente iscritti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, provenienti da movimenti giovanili cattolici di tutto il Paese. Per 45 minuti il Pontefice interagirà direttamente con loro in un dialogo dal vivo

Il prossimo 21 novembre il Papa parteciperà in diretta streaming all'incontro con la Federazione Nazionale per la Pastorale Giovanile Cattolica (NFCYM) durante la sessione plenaria negli Stati Uniti della National Catholic Youth Conference (NCYC). Il collegamento, il primo di questo genere per Leone XIV, avverrà alle 10.15 (ora della costa orientale Usa).

Il Papa si rivolgerà a 15 mila giovani americani

Con "profondo onore" la Federazione accoglie l’annuncio. Si prevede che il Pontefice si rivolga a circa 15.000 giovani iscritti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, provenienti da movimenti giovanili cattolici di tutto il Paese, e che interagisca direttamente con loro in un dialogo dal vivo della durata di 45 minuti. Sarà un’opportunità significativa, si legge in un comunicato dell'organismo, per i giovani di percepire la sollecitudine e l’attenzione della Chiesa Universale per le loro voci, esperienze e speranze. Christina Lamas, direttrice esecutiva di NFCYM sottolinea che la presenza del Pontefice "è un profondo richiamo al fatto che i giovani sono a cuore della Chiesa e che le loro voci contano”. Questo evento si inserisce sulla scia del primo Giubileo degli Influencer Digitali, che si è svolto il 28 e il 29 luglio a Roma.

Monsignor Pérez: come Francesco, Leone XIV ha a cuore i giovani

"La scelta del Santo Padre di incontrare in questo modo la gioventù americana - afferma monsignor Nelson J. Pérez, Arcivescovo di Filadelfia, Consigliere Episcopale e membro del Consiglio Direttivo di NFCYM - è un’espressione della sua vicinanza ai giovani cattolici, seguendo le orme del suo predecessore, Papa Francesco, che definì i giovani 'l’adesso di Dio'". Sarà un gruppo selezionato di giovani a dialogare direttamente con Papa Leone durante la sessione. Eternal Word Television Network (EWTN) sarà il partner esclusivo per la trasmissione televisiva e lo streaming. La plenaria riunirà migliaia di giovani cattolici, responsabili di pastorale, membri del clero e volontari da tutti gli Stati Uniti per tre giorni di preghiera, formazione, comunità e celebrazione a Indianapolis.