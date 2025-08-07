Cerca

Santa Messa presso la Cattedrale di San Pancrazio - Albano (foto di archivio) Santa Messa presso la Cattedrale di San Pancrazio - Albano (foto di archivio)  (@Vatican Media)
Papa

Il 17 agosto il Papa ad Albano celebrerà la Messa con i poveri assistiti dalla diocesi

La Prefettura Casa Pontificia annuncia che Leone XIV si recherà al Santuario di Santa Maria della Rotonda nella cittadina laziale. Seguirà l'Angelus domenicale a Castel Gandolfo

Vatican News

Un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia informa che domenica 17 agosto, alle ore 9.30, Leone XIV si recherà al Santuario di Santa Maria della Rotonda in Albano, per celebrare la Santa Messa con i poveri assistiti dalla diocesi e con gli operatori della Caritas diocesana. Alle ore 12.00, seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.

Nella cittadina laziale il Pontefice aveva celebrato la Messa lo scorso 20 luglio, durante il suo periodo di riposo estivo. 

 

 

Argomenti
07 agosto 2025, 18:05

Agenda del Papa
