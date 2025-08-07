Il 17 agosto il Papa ad Albano celebrerà la Messa con i poveri assistiti dalla diocesi
La Prefettura Casa Pontificia annuncia che Leone XIV si recherà al Santuario di Santa Maria della Rotonda nella cittadina laziale. Seguirà l'Angelus domenicale a Castel Gandolfo
Vatican News
Un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia informa che domenica 17 agosto, alle ore 9.30, Leone XIV si recherà al Santuario di Santa Maria della Rotonda in Albano, per celebrare la Santa Messa con i poveri assistiti dalla diocesi e con gli operatori della Caritas diocesana. Alle ore 12.00, seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
Nella cittadina laziale il Pontefice aveva celebrato la Messa lo scorso 20 luglio, durante il suo periodo di riposo estivo.
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui
07 agosto 2025, 18:05