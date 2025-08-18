Il Papa: annuncio del Vangelo, giustizia e ambiente le priorità dei vescovi in Amazzonia

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, inviato alla Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia (CEAMA) riunita in questi giorni a Bogotà, il Papa incoraggia i vescovi della regione a proseguire la loro missione a favore degli abitanti dell’amato territorio amazzonico

Vatican News

“La missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, il trattamento equo dei popoli” che abitano l’Amazzonia e “la cura della loro casa comune”: sono queste le tre dimensioni che Leone XIV chiede di tenere unite “nell'azione pastorale” dei vescovi di questa regione.

L’esortazione è contenuta in un telegramma del Papa a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al cardinale Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente della Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia (CEAMA), riunita a Bogotà dal 17 al 20 agosto.

In Evidenza 18/08/2025 CEAMA, incontro a Bogotà per discernere come proseguire il cammino sinodale I vescovi della Pan-Amazzonia, convocati dalla Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (CEAMA), sono riuniti dal 17 al 20 agosto 2025 per mettere a confronto le realtà delle Chiese ...

Dove si annuncia Cristo, l’ingiustizia retrocede

"È essenziale, si sottolinea nel messaggio, che Gesù Cristo, nel quale tutte le cose si ricapitolano (cfr. ef 1,10), sia annunciato con chiarezza e immensa carità tra gli abitanti dell'Amazzonia, di modo che ci impegniamo a dare loro il pane fresco e puro della buona novella e il nutrimento celeste dell'Eucaristia, unico modo per essere veramente popolo di Dio e corpo di Cristo. In questa missione, siamo spinti dalla certezza, confermata dalla storia della Chiesa, che dove viene predicato il nome di Cristo, l'ingiustizia retrocede proporzionalmente, poiché, come afferma l'Apostolo Paolo, ogni sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo scompare se siamo capaci di accoglierci come fratelli”.

Celebrazione dei vescovi dell'Amazzonia

"Nell’ambito di questa dottrina perenne, non meno evidente è il diritto e il dovere di prenderci cura della 'casa' che Dio Padre ci ha affidato come amministratori premurosi, affinché nessuno distrugga irresponsabilmente i beni naturali che parlano della bontà e della bellezza del Creatore, né, tanto meno, si sottometta ad essi come schiavo o adoratore della natura, poiché queste cose ci sono state date per raggiungere il nostro fine di lodare Dio e ottenere così la salvezza delle nostre anime (cfr. Sant'Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 23)".

Unità e collegialità

Il Pontefice ringrazia, inoltre, i presuli dell'Amazzonia per il loro sforzo “nel promuovere il bene più grande della Chiesa per i fedeli dell'amato territorio amazzonico” ed esorta “a cercare, sulla base dell'unità e della collegialità proprie di un ‘organismo episcopale’, il modo in cui aiutare concretamente ed efficacemente i vescovi diocesani e i vicari apostolici a compiere la loro missione”; tutto questo “tenendo conto di quanto appreso al Sinodo sull'ascolto e la partecipazione di tutte le vocazioni nella Chiesa”.