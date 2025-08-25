Cerca

Il Papa: fedi diverse che dialogano siano per la società modello di concordia

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, Leone XIV scrive al cardinale Sebastião do Rosário Ferrão in occasione delle celebrazioni per i 400 anni dall’arrivo in India del primo gesuita lituano, padre Rudamina: la sua testimonianza “incoraggi molti nel nostro tempo a rispondere con uguale pazienza e acume al compito dell’evangelizzazione”

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Novemila km. Tanti ne percorse il 29.enne gesuita Andrius Rudamina dalla sua terra natale, la Lituania, all’approdo a Goa, in India, assieme a 11 confratelli portoghesi. È il 22 agosto 1625 e quella è la prima volta che un figlio di Sant’Ignazio di Loyola mette piede nell’immenso subcontinente indiano. Vi rimarrà solo qualche mese, quanto basta per farsi apprezzare per la sua attenzione e solidarietà verso poveri e malati. Un pezzo di storia di Chiesa che viene celebrato con tutti gli onori, a 400 anni da quell’avvenimento, nella cattedrale di Old Goa, accompagnato dalla benedizione di Leone XIV.

Eredità di dialogo e integrazione culturale

In un telegramma firmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato al cardinale arcivescovo di Goa e Damão, Sebastião do Rosário Ferrão, il Papa ricorda la testimonianza di padre Rudamina, “la cui salda fede cattolica - scrive - è visibile ancora oggi in Lituania” e di cui resta “straordinario” il “lascito di dialogo e di integrazione culturale”. Se il padre del religioso, un nobile di un villaggio vicino a Vilnius, avrebbe voluto fare di Andrius un brillante statista, la scelta di consacrarsi a Dio ha donato invece alla Chiesa un testimone del quale Papa Leone sottolinea la “pazienza” e “l’acume” dimostrati nel diffondere la parola di Cristo e insieme la speranza che “tanta generosità e coraggio” incoraggi “molti nel nostro tempo a rispondere con uguale pazienza e acume al compito dell’evangelizzazione”.

Leone XIV conclude invitando i cristiani di Goa, “specialmente in quest’anno giubilare incentrato sulla speranza”, a promuovere “un dialogo sia ecumenico sia interreligioso che possa servire all’intera società come modello di armonia fraterna, riconciliazione e concordia”.

25 agosto 2025, 13:04

