Leone XIV visita il Santuario della Madonna delle Grazie alla Mentorella

Vatican News

Leone XIV si è recato stamani, 19 agosto, in visita privata al Santuario della Madonna delle Grazie alla Mentorella, nella frazione di Guadagnolo di Capranica, nella diocesi di Palestrina. La notizia è stata diffusa con un comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia. Nella nota si precisa che, dopo aver pregato e visitato il Santuario, il Pontefice si è trattenuto con i religiosi Resurrezionisti Polacchi, che animano questo luogo, quindi ha fatto ritorno a Castel Gandolfo. Questa sera è previsto il rientro in Vaticano del Papa, dopo la permanenza di sei giorni nella residenza estiva.

Il Papa parla con uno dei religiosi del Santuario della Mentorella (@Vatican Media)

Il Santuario

Il Santuario, rinchiuso tra aspre rupi, sorge lungo il versante orientale dei Monti Prenestini, sopra una rupe che cade quasi a picco sulla verdeggiante valle del Giovenzano. Sulla vetta del monte Guadagnolo, il punto abitato più alto del Lazio (1.218 metri) si erge maestosa la mole del Monumento al Redentore, eretto alla fine del secolo XIX da Leone XIII, dominante il panorama della valle del Tevere. Antiche leggende fanno risalire la fondazione del santuario ai tempi dell’imperatore Costantino. Fu luogo di preghiera di San Benedetto, di cui resta la grotta da lui stesso abitata, e San Gregorio Magno.

Un momento della visita del Papa al Santuario della Mentorella (@Vatican Media)

I Resurrezionisti

Al Santuario si sono recati diversi Pontefici, tra cui San Giovanni Paolo II e Papa Innocenzo XIII. Wojtyla, da cardinale e poi da papa, lo visitò più volte, considerandolo un luogo di speciale devozione. Proprio a ricordo della sua presenza frequente in questo luogo, c'è un sentiero a lui dedicato. La congregazione dei Resurrezionisti, fondata per svolgere opera di apostolato tra i numerosi esuli e rifugiati polacchi giunti in Francia dopo il fallimento dell'insurrezione del 1830-1831 contro il dominio russo, si dedica oggi alla pastorale parrocchiale ed educativo. Presenti a livello internazionale, hanno costuito proprio nel Santuario della mentorella il centro spirituale della comunità.