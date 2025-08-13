Leone XIV saluta i fedeli fuori dall’Aula Paolo VI: “Grazie per la vostra pazienza”

Al termine dell’udienza generale, svoltasi all’interno a causa del forte caldo, il Papa, dopo i saluti ai presenti in particolare ai malati, si è recato nel piazzale dell’ingresso del Petriano per salutare i pellegrini riuniti a seguire l’appuntamento sui maxi schermi: “Un applauso per voi. Dio benedica tutti, vi tenga sempre nelle sue mani”. Poi un passaggio nella Basilica: “Rinnoviamo la nostra fede ai piedi di San Pietro”

“Tante grazie per la vostra pazienza! Un appaluso per tutti voi!”. Così Papa Leone XIV ha salutato a braccio i numerosi pellegrini riuniti per l’udienza generale all’esterno dell’Aula Paolo VI, nel piazzale antistante l’ingresso del Petriano – uno degli ingressi per lo Stato della Città del Vaticano - a seguire l’appuntamento del mercoledì dai maxi schermi.

Al microfono il Pontefice ha rivolto ai fedeli alcune parole a braccio in italiano e spagnolo: “Grazie a tutti!”, ha detto facendo riferimento al grande caldo di questa giornata, motivo per il quale l’udienza generale si è svolta all’interno e non in Piazza San Pietro. “Siete abituati”, ha affermato Leone XIV, aggiungendo: “Dio benedica tutti voi! Vi tenga sempre nelle sue mani. E vi conceda sempre la grazia di saper riconoscere che Dio è misericordioso”.

Il saluto nella Basilica di San Pietro

“Dio vi benedica tutti!”, ha ripetuto ancora il Papa, prima di recarsi nella Basilica di San Pietro per salutare un altro gruppo di fedeli lì riuniti. Anche in Basilica alcune parole a braccio: “Tutti avete ascoltato la Catechesi, avete sentito le parole che Gesù non ci abbandona mai, e Gesù sempre ci invita alla conversione, Gesù ci invita a cercare il cammino che ci porta verso di Lui, verso Dio Padre. Allora vogliamo vivere questo momento, anche un saluto, la gioia di poter incontrarci a rinnovare la nostra fede, qui, proprio ai piedi di San Pietro, a rinnovare questo spirito di speranza tanto importante durante quest’anno del Giubileo”.

L'abbraccio ai malati

In spagnolo, Papa Leone ha augurato a tutti che Dio “sia sempre fonte di luce, di grazia”: “Gesù, che non ci abbandona mai, sarà sempre con tutti noi se i nostri cuori sono aperti, se siamo disposti a vivere uniti nella fede”. E ha dato la sua benedizione in lingua inglese: “Che Dio vi benedica tutti”, insieme agli auguri di “buon viaggio” a coloro che vengono da Paesi esteri. “Che la grazia del Signore vi accompagni, realizzando nei vostri cuori quel desiderio che tutti condividiamo di vivere un'autentica conversione, di camminare uniti nella Chiesa, di rinnovare la nostra fede e di essere autentici testimoni di Gesù Cristo e del suo Vangelo in tutto il mondo”.

Poco prima, nell’Aula Paolo VI, il Pontefice era sceso dal palco e si era fermato a lungo tra le prime file dei presenti. Soprattutto con i malati, ai quali ha stretto le mani e dato la sua benedizione, donando personalmente alcuni Rosari.