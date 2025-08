Una delegazione dei Musei Vaticani presenta al Papa un quadro di Sant’Agostino

Il dipinto è opera di un anonimo artista romano del XVIII secolo ed è stato restaurato dal Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei. A Leone XIV è stato mostrato questa mattina da una delegazione ricevuta in udienza nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. Presenti la direttrice Musei, Barbara Jatta, e la presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini

Vatican News

Una ristretta rappresentanza dei Musei Vaticani è stata ricevuta questa mattina, sabato 2 agosto, in udienza da Papa Leone XIV nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. Durante l’incontro, è stato presentato e consegnato al Papa un quadro raffigurante Sant’Agostino e un angelo, opera di un anonimo artista romano del XVIII secolo.

Il dipinto, restaurato dal Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei, è una copia libera della figura di Sant’Agostino, che compare nell’affresco con la Disputa del Santissimo Sacramento, realizzato da Raffaello Sanzio, nel 1509, nella Stanza della Segnatura dei Palazzi Vaticani.

All’udienza erano presenti, tra gli altri, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Barbara Jatta, direttore della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali; Giandomenico Spinola, vice direttore artistico-scientifico dei Musei Vaticani; Alberto Albanesi, vice direttore gestionale-amministrativo; Francesca Persegati già Responsabile del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei, con il nuovo Responsabile Paolo Violini.

Presenti anche monsignor Terence Hogan, coordinatore dell'Ufficio Rapporti con i Patrons of the Arts in the Vatican Museums; Alessandra Rodolfo, responsabile del Reparto per l’arte dei secoli XVII-XVIII e, Laura Baldelli, maestro restauro del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei.