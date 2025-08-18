Il Papa scrive a una mamma: affidarsi a Maria per affrontare ogni incertezza

Nell'ultimo numero della rivista Piazza San Pietro, la risposta di Leone XIV alla lettera di Laura che ha condiviso sulle pagine del magazine alcune tentazioni nella fede. Avere fermo come punto di riferimento la Vergine, consiglia il Pontefice, che invita a "chiamare per nome" le difficoltà. "Condividere progetti d’amore cristiano è fondamentale per progredire spiritualmente e collaborare alla grazia e alla volontà di Dio"

Vatican News

Pubblicata, nel nuovo numero della rivista Piazza San Pietro, la risposta di Papa Leone XIV a una lettera inviatagli tramite il mensile della basilica di san Pietro da una donna, Laura, che ha voluto condividere le gioie e le fatiche della sua fede.

Con Maria si affronta ogni incertezza

Di fronte alle domande di questa moglie e madre su come affrontare la difficoltà, il Pontefice esorta a chiamarle per nome e a condividere la propria esperienza. Laura si interroga, e chiede al Papa consiglio, su come superare le tentazioni, che sembrano prendere il sopravvento nonostante un amore grande da parte del marito, tre splendide figlie che vengono formate nella fede cristiana sentita dalla stessa donna "più forte che mai". Mancherà di solidità questa fede? Si chiede. Papa Leone sottolinea: «il Suo entusiasmo di fede e la verità del Suo cuore sono una benedizione per Lei e per la Sua famiglia. […] Se il Suo punto di riferimento è Maria, riuscirà ad affrontare ogni incertezza. […] Condividere progetti d’amore cristiano è fondamentale per progredire spiritualmente e collaborare alla grazia e alla volontà di Dio». Sono questi alcuni passaggi di quanto scrive il Papa, evidenziati dal comunicato diffuso oggi, 18 agosto, dalla redazione del magazine.

Dialogo, riposo, pace, unità: i temi del numero di agosto

Il mensile dedica, inoltre, uno speciale sul Meeting della Fraternità, in programma a Roma il 12 e 13 settembre, occasione di incontro, vicinanza e condivisione attraverso il dialogo; e un approfondimento sul filo rosso della pace nella storia dei dodici Papi, da Leone XIII a Leone XIV, e sul legame profondo con la fraternità. Nell’editoriale dal titolo “Riposo, fraternità e pace”, padre Enzo Fortunato racconta il senso del tempo di riposo estivo. Il simbolo dell'ultima edizione di "Piazza San Pietro" richiama la prima comunità raccolta attorno a Gesù che diventa così immagine di una Chiesa chiamata a costruire ponti e non muri.