Il Papa riceve in udienza il presidente della Repubblica dello Zimbabwe

Nel Palazzo apostolico, l’incontro tra Leone XIV e il capo di Stato africano che poi è stato ricevuto in segreteria di Stato dal cardinale Parolin

Vatican News

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza in Vaticano questa mattina, 30 agosto, il presidente della Repubblica dello Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Successivamente il capo di Stato si è intrattenuto con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Al centro di colloqui – riferisce un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zimbabwe ma anche alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, in particolare riguardo la collaborazione tra la Chiesa locale nel campo dell’istruzione e della sanità.

L'arrivo del presidente dello Zimbabwe in Segreteria di Stato (@Vatican Media)

Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale, rilevando l’importanza di promuovere il multilateralismo, il dialogo e la cooperazione tra le Nazioni.