Il Papa al Bambino Gesù incontra il giovane spagnolo ricoverato

Oggi 4 agosto, in serata, Leone XIV ha visitato Ignacio González, giovane spagnolo venuto a Roma per il Giubileo dei Giovani e ricoverato nell’ospedale pediatrico della Santa Sede. Ha parlato con lui e i familiari e salutato piccoli pazienti del reparto oncologico e parenti dei bambini malati

Vatican News

Nella serata di oggi Papa Leone XIV ha visitato il giovane Ignacio González, giovane spagnolo venuto a Roma per il Giubileo dei Giovani e ricoverato nei giorni scorsi al Bambin Gesù. Con lui e con i suoi familiari si è trattenuto in un’affettuosa conversazione. Al termine ha salutato alcuni pazienti del reparto oncologico.

Infine, prima di tornare in Vaticano, rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, ha incontrato individualmente alcuni parenti dei giovani malati, bambini e personale dell’ospedale. In un clima di commozione, ha recitato il Padre Nostro con i presenti, impartendo loro la benedizione.

Leone XIV, durante la Veglia del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, aveva invitato a pregare per Ignacio e per le due ragazze, María, ventenne, spagnola, e Pascale, diciottenne, egiziana” che avevano scelto “di venire a Roma per il Giubileo dei Giovani”, ma “la morte le ha colte in questi giorni”.