Leone XIV: siamo la creatura più bella di Dio, viviamo in comunione

Le parole del Papa prima del pranzo con i poveri assistiti dalla Caritas di Albano nei Giardini delle Ville Pontificie: ricordiamoci sempre che ognuno di noi è immagine di Dio, e “troviamo questa presenza di Dio in ognuno”. Spezzare il pane insieme è la Messa, “ma è anche condividere i doni che il Signore ci ha dato”. I saluti del cardinale Baggio e del vescovo di Albano Viva

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Nella bellezza della natura e della creazione dei Giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, sotto il grande gazebo allestito per il pranzo con i poveri, organizzato dalla diocesi di Albano Laziale e dal Borgo Laudato si', Papa Leone XIV nel suo saluto a braccio, invita a pensare alla “creatura più bella è quella creata nella somiglianza, a immagine di Dio, che siamo tutti noi”.

E ognuno di noi rappresenta in questo senso quell’immagine di Dio e quanto è importante ricordarci sempre che troviamo proprio questa presenza di Dio in ognuno. E quindi anche essere qui riuniti questo pomeriggio, in questo pranzo, è vivere insieme a Dio, in questa comunione, in questa fraternità.

Il Papa a tavola con i poveri della diocesi di Albano Laziale nei Giardini delle Ville Pontificie (@Vatican Media)

Spezzare il pane e condividere i dono del Signore

Guardando ai più di cento invitati al pranzo, poveri assistiti dalla Caritas diocesana di Albano, ospiti delle strutture di accoglienza del territorio e delle case famiglia, persone senza fissa dimora e utenti dei Centri di ascolto, il Papa ricorda l’importanza di condividere “quel gesto tanto significativo per noi tutti che è spezzare il pane, spezzare il pane insieme, il gesto con il quale si riconosce Gesù Cristo in mezzo ai suoi”.

E’ la Santa Messa, però è anche essere insieme tutti attorno alla tavola, condividere i doni che il Signore ci ha dato.

E nel chiedere la benedizione del Signore “sui doni che riceveremo”, su tutti coloro “che hanno lavorato per portare a noi questo pranzo”, e che hanno reso possibile la bella festa, Leone XIV chiede anche di “aiutaci a vivere sempre uniti nel Tuo amore”.

La tavolata del pranzo dei poveri con il Papa, allestita sotto un gazebo nel Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo (@VATICAN MEDIA)

Il cardinal Baggio: il Borgo Laudato si' si apre a chi ha bisogno

Nel suo saluto al Papa e ai presenti, il cardinale Fabio Baggio, direttore Generale del Centro di Alta Formazione Laudato si’ e sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ricorda che “oggi vediamo realizzarsi il sogno profetico di Papa Francesco: il Borgo Laudato si’ non è solo un luogo, ma uno stile di vita evangelico che apre prima di tutto le sue porte a tutti coloro che hanno bisogno: ai poveri, a tutti coloro che sono esclusi”. Prima dei discorsi, prima delle inaugurazioni, sottolinea, “viene la condivisione fraterna, perché “l’ospitalità evangelica comincia dai poveri”. Il cardinale Baggio chiarisce infine che “non c’è ecologia autentica senza giustizia sociale: è la grande lezione della Laudato si’ e della Dottrina Sociale della Chiesa. La carità cristiana completa e supera la giustizia, trasformandola in amore concreto”.

Il vescovo Viva: la bellezza del Vangelo che si fa vita concreta

Prima del pranzo, anche il saluto del vescovo di Albano Vincenzo Viva, che presenta a Leone XIV gli ospiti: “guardando i volti di chi oggi è seduto a questi tavoli, vediamo la bellezza del Vangelo che si fa vita concreta e testimonianza del nostro essere Chiesa di Albano”. E aggiunge: “Non ci sono ‘noi’ e ‘loro’, non ci sono benefattori e beneficiari: ci sono persone che condividono il pane e, con esso, le proprie storie, le proprie fatiche, le proprie speranze”.