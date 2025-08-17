Leone XIV: il bene comune dei popoli al primo posto nelle trattative di pace

Dopo la preghiera dell’Angelus, in piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa prega “perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare le guerre e promuovere la pace”. Ma anche per le vittime delle alluvioni in Pakistan, India e Nepal. E ringrazia le associazioni che promuovono, nei luoghi di vacanza, iniziative di animazione culturale e di evangelizzazione, come la Missione Giovani di Riccione

Alessandro Di Bussolo

Nel cuore di Papa Leone XIV il primo posto è riservato al “bene comune” di tutti i popoli, e lo sottolinea nelle parole pronunciate davanti al portone del palazzo pontificio di Castel Gandolfo, in Piazza della Libertà, dopo la recita dell’Angelus domenicale. Il riferimento è alle trattative in corso per arrivare ad un cessate il fuoco e ad una pace tra Ucraina e Russia, dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin, ma anche, nella Striscia di Gaza, tra Israele e i palestinesi di Hamas.

Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare le guerre e promuovere la pace; affinché, nelle trattative, si ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli

Mentre il Pontefice parla, le agenzie battono la notizia che all'incontro di domani, 18 agosto, a Washington fra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky, annunciato ieri, parteciperanno anche il presidente francese Emmanuel Macron, quello della Finlandia, Alexander Stubb, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la premier italiana Giorgia Meloni, oltre alla presidente della Commissione dell’unione Europea, Ursula von der Leyen. Si attende che si aggiungano all’incontro altri leader europei.

La preghiera per le vittime delle alluvioni in Asia

Leone XIV non dimentica però chi è stato colpito dalla devastante violenza della natura, espressa nei giorni scorsi con inondazioni violente in Asia, che hanno provocato centinaia di vittime.

Sono vicino alle popolazioni del Pakistan, dell’India e del Nepal colpite da violente alluvioni. Prego per le vittime e i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità.

L'impegno per l' animazione culturale e l'evangelizzazione

L’estate, ricorda poi il Pontefice, è tempo di “svariate iniziative di animazione culturale e di evangelizzazione, organizzate spesso nei luoghi di vacanza”.

È bello vedere come la passione per il Vangelo stimola la creatività e l’impegno di gruppi e associazioni di ogni età. Penso, ad esempio, alla missione giovanile che si è svolta in questi giorni a Riccione. Ringrazio i promotori e quanti in diversi modi partecipano a tali eventi.

Infine Papa Leone saluta in particolare, tra i fedeli presenti a Castel Gandolfo, il gruppo AIDO di Coccaglio, “che celebra 50 anni di impegno per la vita”, i donatori di sangue AVIS venuti in bicicletta da Gavardo (Brescia), i giovani di Casarano e le religiose francescane di Sant’Antonio. E benedice il grande pellegrinaggio al Santuario mariano di Piekary, in Polonia.