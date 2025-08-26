“E pace sia!”, nel libro della Lev i primi temi del magistero del Papa

"E pace sia" libro della Lev con i primi discorsi di Papa Leone XIV

Da domani in libreria la raccolta di discorsi di Leone XIV dall’inizio del suo pontificato. A realizzarlo in italiano, inglese e spagnolo la Libreria Editrice Vaticana. Un volume che aiuta a conoscere in maniera più approfondita il pensiero del Pontefice

Vatican News

Il primato di Dio, la comunione nella Chiesa, la ricerca della pace: sono i temi che stanno caratterizzando il magistero di Papa Leone. “Priorità”, recita un comunicato della Libreria Editrice Vaticana, che emergono dalla lettura del volume “E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo” da domani in libreria. Il libro, di 160 pagine e dal costo di 15 euro, è al momento disponibile in italiano, inglese e spagnolo.

Al suo primo affacciarsi davanti al mondo intero, l'8 maggio 2025 nella memoria liturgica dei martiri di Algeria, Leone XIV ha rivolto a tutti l’auspicio di una pace “disarmata e disarmante”. Parole che hanno richiamato quelle contenute nel testamento del priore di Tibhirine, Christian de Chergé, ucciso in odio alla fede insieme ai suoi compagni, beatificati poi nel 2018.

Negli interventi del Pontefice emerge chiaro il primato di Dio per chiunque nella Chiesa e in particolare per chi ha un’autorità, l’invito è quello di “sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato”. Ha confidato poi il suo grande desiderio: “una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato”. Gli innumerevoli appelli del Papa alla riconciliazione non si rivolgono solo alla politica, ma al cuore di ogni persona: “La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri”.

Robert Francis Prevost nasce il 14 settembre 1955 a Chicago, negli Stati Uniti. Nel 1977 entra nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino; il 29 agosto 1981 emette i voti solenni e il 19 giugno 1982 è ordinato sacerdote. Nel 2001 è eletto Priore Generale dell'Ordine. Nel 2015 viene nominato vescovo di Chiclayo, in Perù. Nel 2023 Papa Francesco gli affida gli incarichi di Prefetto del Dicastero per i Vescovi e di Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. Viene creato cardinale il 30 settembre 2023. È eletto Papa l'8 maggio 2025: sceglie il nome di Leone XIV.