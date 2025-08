Veglia dei giovani, il Papa agli artisti: accompagnateli a trovare la vera felicità

Incontro di Leone XIV in Sala Clementina con musicisti, attrici, attori e presentatori che animeranno l’evento del Giubileo dei giovani a Tor Vergata. La musica, il ballo e tante forme artistiche, sottolinea il Pontefice, sono doni che il Signore ci ha dato, e il loro impegno di questo pomeriggio “è un dono per tutti noi e per tutta la Chiesa”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Mentre migliaia di giovani sono già arrivati sulla spianata di Tor Vergata per vivere le due giornate finali del loro Giubileo, con la Veglia con il Papa di questa sera e la Messa conclusiva di domenica, Leone XIV incontra in Sala Clementina i musicisti, le attrici e gli attori e i presentatori che animeranno l’evento del pre Veglia dalle 15 fino all’arrivo del Papa sul palco, previsto intorno alle 20. Sono accompagnati dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, che nel suo breve saluto ricorda che gli artisti presenti “animeranno i nostri giovani che sono già tutti in cammino, alcuni sono già arrivati”.

Il dono di alcuni artisti a Papa Leone XIV (@Vatican Media)

La musica, il ballo e l’arte doni del Signore

Un piccolo incontro che il Pontefice, parlando a braccio definisce “familiare”, e da lui voluto, “proprio questa mattina”, sapendo “della bellezza, dell’arte, della musica, tutti i vostri talenti che offrite a questo grande pubblico che abbiamo a Roma in questi giorni”. Forse un milione di giovani, sottolinea, che sono venuti da tanti Paesi del mondo. “Per me è un privilegio, è una benedizione – aggiunge Papa Leone XIV - poter partecipare in questa missione, in questo servizio, come vescovo di Roma, come Santo Padre”

Conoscendo soprattutto la fede, l’entusiasmo e la gioia che condividiamo e che fa (dà) voce a quello che abbiamo nel nostro cuore, e che è soprattutto il desiderio di trovare la felicità, la gioia, l’amore, di sperimentare la fede anche con i doni che il Signore ci ha dato: la musica, il ballo e tante forme artistiche che ci sono che voi condividerete questo pomeriggio con i giovani. E' veramente un dono per noi tutti e per tutta la Chiesa.

Leone XIV, l'arcivescovo Fisichella e alcuni artisti e presentatori del pre Veglia a Tor Vergata (@Vatican Media)

Troviamo la vera gioia in Gesù

Il ringraziamento di Leone XIV agli artisti della Veglia dei giovani si conclude con una preghiera

Chiedo a Dio che vi benedica e vi aiuti ad accompagnare questi giovani che hanno anche tanto bisogno di trovare la vera gioia, la vera felicità che troviamo tutti in Gesù Cristo

In Evidenza 29/07/2025 Il Papa ai giovani: siate luce e speranza, il nostro grido sia per la pace nel mondo Fra i 120 mila radunati in piazza San Pietro e in via della Conciliazione per la Messa di apertura del Giubileo dei giovani, presieduta dal pro-prefetto del Dicastero per ...