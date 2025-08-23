Il Papa: la famiglia va sostenuta nei suoi bisogni pratici e nella preghiera

Nell’udienza in Vaticano alle partecipanti ai Capitoli Generali di quattro Istituti religiosi femminili, Leone XIV esorta a rinnovare l’impegno nei confronti di chi vive nel bisogno, invitando ad assisterli con l’ascolto, il consiglio e l’aiuto nello spirito della Santa Famiglia di Nazareth

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Per eccellenza “testimoni di speranza”: così Papa Leone definisce le religiose ricevute all’udienza nella sala del Concistoro, oggi 23 agosto, e che appartengono a quattro Istituti impegnate nei loro Capitoli generali: Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Istituto Figlie di Nazareth, Istituto Apostole della Sacra Famiglia, Suore di Carità di Santa Maria dette del Buon Consiglio. Espressioni di una Chiesa che guarda alla Santa Famiglia di Nazareth, “focolare di preghiera, fucina d’amore e modello di santità”, e che si impegna a vivere a trasmettere i valori che rappresenta.

Il Pontefice, che si è scusato all'inizio dell'incontro per il ritardo, richiama poi le parole di San Paolo VI in Terrasanta quando, il 5 gennaio 1964 nella Basilica dell’Annunciazione, quando esortava a guardare a Gesù, Maria e Giuseppe per comprendere ancora meglio “l’importanza della famiglia, la sua comunione d’amore, la sua bellezza semplice e austera, il suo carattere sacro e inviolabile, la sua pedagogia dolce e la sua naturale e insostituibile funzione nella società”.

La famiglia, ai nostri giorni, ha più che mai bisogno di essere sostenuta, promossa, incoraggiata: con la preghiera, con l’esempio e con un’azione sociale sollecita, pronta a soccorrerne i bisogni. La vostra testimonianza carismatica e il vostro lavoro di consacrate, in tal senso, possono fare tanto.

La risposta ai doni di Dio

Leone XIV ricorda la ricchezza che gli Istituti religiosi femminili portano in sé: il carisma donato dallo Spirito ai fondatori - Josep Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino di Montefeltro – e che ancora continua a rinnovarsi, avendo anche ispirato grandi scuole di spiritualità, afferma il Papa, come la francescana e la salesiana. La speranza che il Giubileo incarna - aggiunge - è quella a cui le religiose, “segno e profezia”, sono chiamate a tendere per cogliere beni futuri.

Portate la presenza fedele e provvidente del Signore nelle storie dei vostri Istituti; portate la virtù con cui chi vi ha preceduto, spesso attraversando dure prove, ha risposto ai doni di Dio.

Leone XIV nell'udienza ai Capitolo generali di quattro istituti religiosi femminili (@Vatican Media)

Farsi famiglia

Nel concludere il suo discorso, il Pontefice esorta a rinnovare l’impegno nei confronti di “bambini, bambine, mamme, papà, anziani, giovani” per far rifiorire “le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia”.

Continuate le opere che vi sono state affidate “facendo famiglia” e stando vicine alle persone che assistete, con la preghiera, l’ascolto, il consiglio, l’aiuto, per coltivare e diffondere, nelle diverse realtà in cui operate, lo spirito della casa di Nazareth.

Infine Leone XIV ringrazia per il lavoro svolto in tante parti del mondo e affida le religiose all’intercessione della Madre di Dio e di San Giuseppe.