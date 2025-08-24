Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
Il Sinodo valdese a Torre Pellice (TO) Il Sinodo valdese a Torre Pellice (TO)
Papa

Il Papa al sinodo valdese: cooperare per la dignità umana, la giustizia e la pace

Il messaggio di Leone XIV è arrivato, tramite il segretario di Stato Parolin, all'inaugurazione dell'assise riunita a Torre Pellice fino al 27 agosto. L'auspicio è che si cammini "con sincerità di cuore verso la piena comunione, per testimoniare Gesù Cristo e il suo Vangelo", dando "risposte comuni alla sofferenza che affligge i più deboli"

Vatican News

Tramite il segretario di Stato vaticano cardinale Parolin, il Papa ha inviato il suo saluto al Sinodo valdese che si è aperto ieri, 23 agosto, a Torre Pellice (Torino). Vi esprime l'auspicio di una "piena comunione" tra i cristiani, tema particolarmente caro a Leone XIV che ha voluto confermare nel suo motto "In Illo uno unum".

I cristiani cooperino per la dignità umana, la giustizia e la pace

"Cordiale e fraterno saluto" ha rivolto il Pontefice a quanti prendono parte al sinodo valdese-metodista. Ha loro assicurato il "fervido ricordo nella preghiera affinché tutti i cristiani possano camminare con sincerità di cuore verso la piena comunione, per testimoniare Gesù Cristo e il suo Vangelo, cooperando al servizio dell'umanità, in particolare in difesa della dignità della persona umana, nella promozione della giustizia e della pace e nel dare risposte comuni alla sofferenza che affligge i più deboli''. 

Il pastore Ciaccio: Dio chiama non per sopraffare il prossimo ma per servirlo e amarlo

Costituito dai deputati delle chiese locali, da un numero di pastori e pastore equivalente e dai responsabili di particolari settori di attività, il Sinodo valdese si riunisce ogni anno nelle Valli Valdesi, inaugurato da un culto durante il quale i futuri ministri, al termine dei loro studi e dopo un esame pubblico, si impegnano a servire nella Chiesa e vengono consacrati con l’imposizione delle mani da parte di tutti i membri dell’assemblea. I lavori si svolgono secondo un modello di confronto assembleare, nella consapevolezza che l’azione dello Spirito guidi le decisioni condivise. 

Ieri, il sermone di apertura a cura del pastore Peter Ciaccio che ha sottolineato "l’arduo compito delle nostre chiese: parlare di Dio; parlare della relazione che abbiamo con Dio e delle sue implicazioni; parlare del fatto che Dio ci ha trovati, ci ha chiamati e non come giustificazione per sopraffare il prossimo - ha precisato -, ma come fondamento per servire e amare il prossimo, per sostenere e difendere gli ultimi".

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
24 agosto 2025, 14:00

Agenda del Papa
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione