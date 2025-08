Piazza san Pietro gremita di giovani (@Vatican Media)

Il dolore del Papa per la ragazza egiziana morta nel viaggio verso Roma

Spirituale vicinanza di Leone XIV ai familiari di Pascale Rafic, scomparsa mentre stava viaggiando col suo gruppo per partecipare al Giubileo dei giovani. Nella tarda mattinata di oggi, l'incontro in Vaticano con i pellegrini compagni di viaggio della giovane, per esprimere il cordoglio e conforto all'intera comunità di provenienza

Vatican News Papa Leone XIV ha appreso "con profondo dolore" la notizia dell’improvvisa scomparsa della giovane diciottenne Pascale Rafic, in viaggio verso Roma dall’Egitto per partecipare al Giubileo dei Giovani. Il Pontefice ha contattato monsignor Jean-Marie Chami, vescovo di titolare di Tarso e ausiliare della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Greco-Melkiti per l’Egitto, il Sudan e il Sud Sudan, per esprimere la sua "spirituale vicinanza ai familiari della giovane e all’intera comunità". Nella tarda mattinata di oggi, il Papa incontrerà in Vaticano il gruppo di pellegrini, compagni di viaggio della giovane Pascale. L’incontro, segnato da profonda commozione, sarà occasione di preghiera e di conforto spirituale per i giovani, ancora scossi dal doloroso evento. Nel partecipare al dolore di quanti sono colpiti da questo tragico episodio, Leone XIV assicura preghiere di suffragio e invoca dal Signore conforto e consolazione per i familiari, gli amici e tutti coloro che ne piangono la perdita. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui