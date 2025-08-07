Il cordoglio del Papa per le vittime dell’incidente in Ghana

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, Leone XIV esprime il suo cordoglio per la morte dei ministri ghanesi della Difesa e dell’Ambiente e della Tecnologia, di tre funzionari governativi e di altre di tre persone che viaggiavano in elicottero. Partito da Accra, il velivolo si è schiantato nella regione di Ashanti per cause ancora ignote. Nel Paese proclamato il lutto nazionale

Papa Leone XIV invia un telegramma, a firma del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a monsignor Matthew K. Gyamfi, vescovo di Sunyani e presidente della Conferenza Episcopale del Ghana, in cui assicura alla nazione “vicinanza spirituale in questo momento difficile” per l’incidente in elicottero militare avvenuto nel Paese africano nel quale sono deceduti i ministri della Difesa, Edward Omane Boamah, e dell’Ambiente e della Tecnologia, Ibrahim Murtala Muhammed, insieme ad altre 6 persone.

Il Pontefice, si legge nel telegramma, “manifesta il suo cordoglio per la morte dei ministri, dei funzionari governativi e di tutti coloro che hanno perduto la vita”. Affida inoltre le anime dei defunti alla misericordia di Dio onnipotente e “con preghiere per coloro che piangono la loro perdita, in particolare le loro famiglie”.

L’elicottero, uno Z9 delle forze armate ghanesi, è precipitato nella regione di Ashanti, nel sud del Paese. Era decollato dalla capitale Accra alle 9.12 locali (le 11.12 in Italia) ed era diretto a nord-ovest, verso Obuasi. A bordo si trovavano tre persone dell’equipaggio, tre funzionari pubblici e i due ministri. Non si conoscono ancora le cause dello schianto. Il presidente John Mahama ha proclamato il lutto nazionale.