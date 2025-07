Cattedrale di Notre-Dame de Paris

Leone XIV ricorda il cardinale Vingt-Trois: è stato pastore buono e zelante

In un telegramma all'arcivescovo di Parigi, il Papa condivide il cordoglio e la vicinanza spirituale per la scomparsa del cardinale che guidò l'arcidiocesi per dodici anni. Ricorda anche la Maison Marie Thérèse, dove il porporato ha trascorso l'ultimo periodo di sofferenza: "Il Signore lo accolga nella sua casa di riposo, di pace e di luce"

Vatican News La preghiera e la vicinanza spirituale di Leone XIV per la morte del cardinale André Vingt-Trois, il 18 luglio all'età di 82 anni, sono espresse nel telegramma diffuso oggi, 22 luglio, indirizzato a monsignor Laurent Ulrich, arcivescovo di Parigi. La benedizione del Pontefice è unita all'invocazione, per il porporato defunto, della "ricompensa che il divino Maestro ha promesso agli amministratori fedeli". Desidero rivolgermi in modo particolare alla famiglia e ai cari del defunto, al personale sanitario della Casa Marie-Thérèse che l'hanno sostenuto nella prova della malattia, come pure al clero e ai fedeli dell'arcidiocesi di Parigi, di cui è stato il Pastore buono e zelante per 12 anni. Prego affinché, dopo essersi speso nel ministero pastorale e aver partecipato, nei suoi ultimi giorni, alla croce di Cristo nella sua carne, il Signore risorto l'accolga ora nella sua casa di riposo, di pace e di luce. In Evidenza 18/07/2025 È morto il cardinale Vingt-Trois, arcivescovo emerito di Parigi Figura di spicco della Chiesa in Francia, il porporato è deceduto il 18 luglio all'età di 82 anni. È stato presidente della Conferenza Episcopale francese dal 2007 al 2013, e ... Le esequie del cardinale Vingt-Trois saranno celebrate domani, 23 luglio, alle 10, nella Cattedrale di Notre-Dame, dall'arcivescovo di Parigi Ulrich. Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi dal 2007 al 2013, ha ricoperto anche la carica di presidente della Conferenza Episcopale Francese. Creato cardinale da Papa Benedetto XVI durante il concistoro del 24 novembre 2007, con il titolo di cardinale presbitero di San Luigi dei Francesi, è stato membro della Congregazione per i vescovi e della Congregazione per le Chiese Orientali, e svolse il ruolo di presidente delegato durante i Sinodi sulla Famiglia del 2014 e 2015.