Il Papa al telefono con Buzz Aldrin per i 56 anni dello sbarco sulla Luna

Con l'astronauta, membro della missione Apollo 11, il Pontefice ha ricordato l'impresa storica dell'allunaggio, "testimonianza dell’ingegno umano", e meditato sul mistero della Creazione. Il Papa ha benedetto Aldrin, la sua famiglia e i suoi collaboratori

A 56 anni dall’allunaggio dell’Apollo 11, Papa Leone XIV ha parlato questa sera con l’astronauta Buzz Aldrin. Lo rende noto in serata la Sala Stampa della Santa Sede, spiegando che il Pontefice ha condiviso con Aldrin la memoria di "un’impresa storica, testimonianza dell’ingegno umano".

Con le parole del Salmo 8, informa ancora la Sala Stampa, insieme hanno meditato sul mistero della Creazione, la sua grandezza e la sua fragilità. Prima del termine della telefonata, il Papa ha benedetto l’astronauta, la sua famiglia e i suoi collaboratori.

Questa mattina, dopo la recita dell’Angelus, Leone XIV aveva visitato i telescopi e la strumentazione nelle Cupole della Specola Vaticana a Castel Gandolfo. Una visita anch'essa per ricordare i cinquantasei anni di quel 20 luglio in cui i due astronauti statunitensi, Aldrin e Neil Armstrong, membri della missione Apollo 11, atterrarono nel Mare della Tranquillità e camminarono per la prima volta sul suolo lunare.