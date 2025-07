In dono al Papa da Exelentia due veicoli elettrici per i viaggi apostolici nel mondo

L’omaggio destinato agli spostamenti di Leone XIV è stato consegnato durante un incontro privato tenutosi presso le Ville Pontificie di Castel Gandolfo lo scorso 3 luglio. L’idea di utilizzare veicoli che rispondano ai più alti standard di sicurezza e sostenibilità nasce dalla collaborazione con il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, che ha supervisionato e supportato le singole fasi del progetto

Due veicoli elettrici unici, frutto del connubio tra progettazione ingegneristica e alta competenza meccanica, elettronica, manifatturiera e artigianale di operai e tecnici che si sono dedicati alla realizzazione di esclusivi veicoli automezzi elettrici, destinati agli spostamenti privati del Papa e soprattutto utilizzabili in occasione dei suoi viaggi papali. Questo l’omaggio a Leone XIV che il team Exelentia, azienda fondata e diretta dagli imprenditori Domenico e Giovanni Zappia, insieme al Gruppo Club Car, ha potuto consegnare personalmente al Pontefice in occasione di un incontro privato tenutosi presso le Ville Pontificie di Castel Gandolfo lo scorso 3 luglio che ha visto la partecipazione di una delegazione delle due aziende composta dal nucleo direttivo e dai dipartimenti coinvolti nella realizzazione del progetto, tra cui la presenza di tecnici e meccanici che hanno manualmente lavorato ai mezzi.

I veicoli elettrici in dono al Papa

Sostenibilità e sicurezza

I due veicoli speciali – realizzati sulla base di un veicolo elettrico prodotto da Garia, società del Gruppo Club Car – sono stati personalizzati a mano, con una certosina lavorazione tecnico-artigianale che ha comportato innanzitutto la valorizzazione della totale sostenibilità del veicolo, grazie alle zero emissioni sia ambientali che acustiche e il raggiungimento dei massimi standard di sicurezza, considerata la necessità di trasporto a bordo di aeromobili in occasione dei viaggi internazionali del Santo Padre. L’input di realizzazione è giunto dalla Gendarmeria che ha validato le singole fasi di progetto. Un lavoro di squadra che ha puntato a preservare la massima efficienza, valorizzata dalle dimensioni compatte, dalla maneggevolezza del veicolo e agilità negli spostamenti in spazi stretti e percorsi ad alta densità pedonale e che ha spinto la propria progettualità oltre l’ostacolo.

Accompagnare le apparizioni pubbliche del Papa

I veicoli in questione possono essere trasportati, con comodità e sicurezza, negli aerei che effettuano tratte di lungo raggio, senza essere smontate, con una chiara facilitazione delle operazioni di imbarco e sbarco e con una netta riduzione dei tempi logistici. Di fondamentale apporto nell’unicità del progetto è stato il contributo fattivo ricevuto da ITA Airways nel definire le caratteristiche tecniche, in special modo dimensionali dei veicoli e di ancoraggio, necessarie a poter imbarcare le navette sui velivoli di lungo raggio. Ancora, al fine di potenziare la comodità di utilizzo, la carrozzeria è stata customizzata con l’aggiunta di un maniglione anteriore e appoggi laterali posti sotto al poggiabraccio, di modo da offrire prese sicure e comodità nella salita e discesa del mezzo che così si presta a sostenere e accompagnare le apparizioni in pubblico del Papa nelle città di tutto il mondo.

