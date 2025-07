In udienza dal Papa il primo ministro del Montenegro

Milojko Spajić ricevuto in udienza da Leone XIV in Vaticano. Colloqui in Segreteria di Stato con il cardinale Parolin e l'arcivescovo Gallagher, al centro i rapporti Chiesa-Stato, l'attenzione all’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali e il conflitto in Ucraina

Vatican News Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić, il quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. I colloqui in Segreteria di Stato "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato - informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti e si è fatto cenno anche ad alcune questioni relative ai rapporti Chiesa-Stato". "Ci si è poi soffermati su temi di carattere regionale ed internazionale - prosegue poi la nota -, con particolare attenzione all'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali e al conflitto in corso in Ucraina".