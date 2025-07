In udienza dal Papa il presidente della Polonia

Andrzej Duda ricevuto questa mattina nel Palazzo Apostolico vaticano. Colloqui in Segreteria di Stato con al centro le relazioni bilaterali, la situazione socio-politica del Paese, tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione alla guerra in Ucraina

Questa mattina, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

"Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato - informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - è stato ribadito il reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla situazione socio-politica del Paese". "Nel prosieguo della conversazione - aggiunge la nota - sono state affrontate tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione alla guerra in Ucraina".