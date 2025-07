Il Papa riceve il presidente algerino Tebboune

Leone XIV ha incontrato in Vaticano il capo di Stato che poi si è intrattenuto in Segreteria di Stato con il cardinale Parolin. Al centro dei colloqui le buone relazioni diplomatiche e l’importanza del dialogo interreligioso

Vatican News

In tarda mattinata, - riferisce un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – il Papa ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.

Il Papa con il presidente algerino (@Vatican Media)

Successivamente l’incontro con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Daniel Pacho, sottosegretario per il settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui – riferisce la nota - si è sottolineata l’importanza delle buone relazioni diplomatiche che intercorrono tra la Santa Sede e l’Algeria. Non si è mancato di affrontare alcuni aspetti della vita della Chiesa nel Paese”.

L'incontro con il cardinale Parolin in Segreteria di Stato (@Vatican Media)

Si è fatto anche riferimento, nella conversazione, alla situazione geopolitica attuale, sottolineando l’importanza del dialogo interreligioso e della collaborazione culturale nella costruzione della pace e della fraternità nel mondo.